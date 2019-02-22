Вокруг звезды "Дома-2" разразился скандал после голого фото

Обнаженка возмутила публику

Недавно Антон Гусев выложил смелую фотографию, на которой предстал в чем мать родила, прикрыв мужское достоинство лишь лыжной маской.

"Давно хотел выставить, все руки не доходили", –

привела подпись Антона под фото "Экспресс газета". Подписчикам звезды снимок показался излишне провокационным – они резко раскритиковали Гусева, поэтому Антон решил убрать фото из своего Instagram.

Звезды телестройки Антон Гусев и Виктория Романец уже около двух лет строят свою любовь в телевизоре. Ради Виктории Антон бросил жену и сына. Сладкая парочка известна своими бурными ссорами и примирениями – даже свадьбу Гусев и Романец сыграли только со второго раза.