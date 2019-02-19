"Возьмите меня": секс-фото ведущей "Дома-2" вызвали отвращение

Артистка снова показалась без одежды, но напрасно

Ольга Орлова разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором изображена раздетой. Похоже, теледива хотела произвести впечатление роковой красотки. Только не все подписчики остались довольны.

"Сексуальное притяжение замешано на таких качествах, как магнетизм, умение вкладывать в каждое свое движение определенный смысл; кроме того, это смесь таких противоположных качеств, как агрессивность и покорность",

– поделилась красотка мыслями под фото. И добавила: "Если вы разбавите все это искренностью, чувством юмора и желанием понравиться, то, очевидно, никто не устоит".

Возможно, так Ольга дала понять, какой реакции ждет от фанатов. А они не поняли ее намека, и мнения разделились. Немало было тех, кто ругал артистку за вид.

"Возьмите меня", "Бабуль, ну ты что? Может, хорош? Может, пора завязывать свои изнеможденные чресла выставлять напоказ", "Противно", "Хватит уже тело выставлять, ну реально для 40 лет, уже перебор", "Сплошной понт", "Не купальники мужиков-то привлекают. Ну сколько можно?", "Москва слезам не верит" – там ясно сказано, где искать женихов после сорока! Ну что ты все в воде, да в воде! Иди в библиотеку, что ли!", "Один плюс у Оли – любовь к собакам, в остальном ассоциируется с "Домом-2", "Мужика ищи... Хватит с собаками возиться...", "Иди уже, работай", "Уже просто неприлично!"

– возмущались недовольные. Однако нашлись и защитники, которые упрекнули недоброжелателей в том, что они просто завидуют красавице.

Такие поклонники заявили, что ничего неприличного в ее внешнем виде нет: "Классно, симпатично, прилично", "Прелестная Незнакомка в шикарном купальнике, с точеной фигурой с соблазнительными прелестями...", "Умная и сексуальная", "Фигура – конфетка!"

А мужчины не только восхищались, но и стихи Ольге посвятили. "От Вас на фото просто волнами шторм, цунами нерастраченной энергии сексуальности...", "Как можно перед такой красавицей устоять", "Я видел много в этой жизни, таких, как ты, я не видал, но вот когда тебя увидел, дар речи тут же потерял", – написали они.

Бывшая солистка группы "Блестящие" уже не первый год является одной из ведущих реалити-шоу "Дом-2". Поэтому Ольге Орловой часто приходится ездить на Сейшелы, где проживают некоторые участники проекта. Там она фотографируется и публикует снимки в соцсети.

Телеведущая выглядит намного моложе своих лет. Возможно, по этой причине она часто демонстрирует поклонникам идеальную фигуру. Только вот пользователи Сети, как выяснилось и на примере этого поста, по-разному реагируют на это...