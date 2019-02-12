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"Утром кекс, вечером секс": раздетая ведущая "Дома-2" дала совет поклонникам

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая солистка группы "Блестящие" отдыхает на Сейшелах

И, как принято у звезд, Ольга Орлова делится с поклонниками не только окружающими пейзажами, но и видами себя любимой, иногда чересчур провокационными. Одно такое фото она опубликовала в Instagram. На нем ведущая "Дома-2" показана в открытом купальнике, из которого почти вывалилась грудь.

Под столь смелым кадром звезда поместила высказывание известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя:

"На свете так много женщин, с которыми можно спать, и так мало женщин, с которыми можно разговаривать".

Мнения подписчиков страницы артистки разделились. Одни делились впечатлениями от прелестей Ольги. "Хорошенькая...", "Прекрасна", "Вы шикарная женщина", "Класссная", "Столько глубины и доброты в глазах", "Прям куколка", "Само совершенство", "У Вас все есть – ум, красота, степенность... это дорогого стоит", "Очаровашка", "Богиня", – восхищались такие.

Другие размышляли над словами классика: "Это точно подмечено", "Еще меньше тех, которых интересно слушать", "И еще меньше тех, с кем хочется проснуться".

Мужчин снимок воодушевил больше. "Аяяй, почти эротика", "Предлагаю встретиться и пообщаться.... Вы не против?", "Я знаю ту, с которой можно спать и разговаривать", "А с тобой, видимо, спать, коль такую фотку в купальнике выложила", "Тема сисек не до конца раскрыта", "С тобой по ходу спать", – написали они.

Некоторые возмущались, но жалели Орлову: "Ужас", "Голова больше, чем ноги!", "Ну что зрители могут ждать от участниц проекта, если даже у ведущей нестерпимое желание хоть кусочек сисечки выложить?", "И отдых не помогает, надо к психологу, в глазах депрессия глубокая", "Но, почему в глазах написана грусть?", "А Вы не нашли еще того, кто хотел бы с вами проснуться? Почему вы одинокая? Такая эффектная вроде".

Иногда и сама ведущая скандальной телестройки участвовала в диалоге фолловеров. На вопрос одной дамы "Оля, а какой диеты Вы придерживаетесь?" она ответила:

"Утром кекс, вечером секс. При отсутствии одного заменить вторым!"

а позже отметила, что сама "пока на кексах".

Орлова часто бывает на Сейшелах и всегда устраивает там фотосессии. Она прекрасно выглядит, гораздо моложе своего возраста, и не прочь напомнить об этом фанатам, поэтому нередко публикует в соцсети кадры, в которых блистает прелестями. Чаще поклонники, увидев очередное сексуальное фото любимицы, осыпают ее комплиментами. 

Однако бывали и случаи, когда снимок в купальнике вызывал недовольство фанатов. В частности, один такой кадр сильно им не понравился. Звезду разнесли в пух и прах за злоупотребление фотошопом.

Полина ДОРОЖКИНА
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