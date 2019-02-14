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Терять нечего: у Бузовой нашли болезнь

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Названа причина отказа артистки от выступлений

Новость об отмене концерта ведущей реалити-шоу "Дом-2" певицы Ольги Бузовой не на шутку взволновала ее поклонников. Среди фанатов поползли слухи, мол, их любимица переживает не самый лучший период в жизни. О том, что может происходить с исполнительницей популярных среди молодежи песен, рассказала ясновидящая Саона.

"Ольга Бузова отлично продвигает свои проекты и она мастер на все руки. И то, что мы ее слушаем и вообще воспринимаем – это ее достижение и победа. Ну это не значит, что у нее какой-то безусловный певческий талант. Когда она записывает треки, она вытягивает свой голос на студии, как делают многие современные артисты", – говорит провидица.

А вот разговоры о проблемах со здоровьем у Бузовой могут оказаться правдивыми, считает Саона.  

"У нее есть заболевания, которые требуют лечения. Она не может петь, потому что у нее есть некоторые проблемы с щитовидкой и, скорее всего, связками. Нужно проходить обследование. На сцене она долго не сможет появиться. Именно с пением. Речи о пиаре никакой не идет", – заключила она.

Саона. Фото: пресс-служба

Несмотря на то что сама Ольга новости о своем самочувствии не комментирует, она продолжает радовать поклонников своими красивыми снимками и теплыми словами. 


Так, Бузова опубликовала нежное фото, на котором позирует в тоненькой маечке и шапке на морозе. "Всю свою любовь дарю вам, и хочу поздравить всех с Праздником – цените друг друга здесь и сейчас, не ждите 14 февраля, что побаловать друг друга, влюбляетесь, наслаждайтесь каждой минутой жизни, не бойтесь осуждений, и любите всем сердцем ❤", – написала ведущая "Дома-2". 

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Марина МОНРО
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