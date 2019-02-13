Больная Бузова отказалась выступать

Певица отменила ближайший концерт

В День влюбленных Ольга Бузова должна была выйти на сцену клуба Paragon в Твери. Однако накануне артистка заявила, что встреча со зрителями не состоится, так как она еще не справилась с болезнью.

"Как бы мы ни принимали меры, к сожалению, концерт, который должен был состояться 14 февраля, придется перенести",

– с трудом проговаривая слова, сообщила звезда в сторис Instagram. И добавила, что ей нужно побольше времени на восстановление. Поэтому данное выступление пройдет 22 марта, и все билеты, которые поклонники купили, будут действительны.

Также, едва сдерживая слезы, Ольга призналась, что очень хотела увидеться со зрителями "и отметить этот замечательный праздник", но, увы, это не удастся по состоянию здоровья.

Бузова серьезно заболела после отпуска на Мальдивах и резкой смены климата в горах Франции. Она отменила несколько концертов, активно лечится и несколько дней подряд вообще никуда не выходит.

"Вот уже три дня я дома, у меня постельный и голосовой режим (говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств", – сообщила она два дня назад во "ВКонтакте", добавив, что врачи строго-настрого запретили ей выходить.

На этот раз "все очень серьезно", ее организм "очень слабый... дал сбой в самый неподходящий момент", и "нужно было восстанавливаться". Однако она "сильная, и справится", пообещала Бузова.

К тому же мама приехала поддержать ее. "Так хочется уберечь родителей от лишнего волнения, но они все равно все узнают, и переживают... Рядом с мамочкой всегда чувствую себя маленькой девочкой", – призналась артистка.

Так как Бузова не бывает на работе, не путешествует, плохо себя чувствует и сидит взаперти, ей нечего показать фанатам в соцсетях. И некоторым из них это не понравилось.

В Сети хотят видеть все подробности ее жизни, а там пока нет ничего интересного. Нездоровая теледива стремительно теряет подписчиков."Пока Бузяо болеет, отписываюсь", "Фу, и так мерзкая, еще и засопливила", "От тебя Инстаграм отписал 200 к", – бесцеремонно объявили они.

И только самые преданные по-прежнему желают Ольге выздоровления, надеются на скорую встречу с нею. И певица благодарна им за заботу. Именно ради них она старается поскорее поправиться и выйти на сцену.