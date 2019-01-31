Бузова изменила внешность

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Ольге Бузовой захотелось больших перемен, и начать она
решила с себя: звезде захотелось избавиться от черных кудрей. Нет, конечно
бриться налысо Бузова не отважилась, только лишь сменив цвет волос.
"Захотела немного похулиганить… Новый год, немного новая я. И мне сейчас #оченьхорошо #бывшихнаигнор. Так вдруг захотелось перемен... во всём. Впереди много важных и интересных событий ... Решила начать с прически",
– написала она в Instagram, показав подписчикам свой новый имидж.
Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. И поклонники Бузовой, конечно же вспомнили те далекие времена, когда она была блондинкой. Разумеется, возвращение к корням было воспринято большинством на ура. Многим сразу показалось, что Бузова стала выглядеть заметно моложе.
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