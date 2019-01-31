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Бузова изменила внешность

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Поклонники певицы пришли в восторг от нового имиджа кумира

Ольге Бузовой захотелось больших перемен, и начать она решила с себя: звезде захотелось избавиться от черных кудрей. Нет, конечно бриться налысо Бузова не отважилась, только лишь сменив цвет волос.

"Захотела немного похулиганить… Новый год, немного новая я. И мне сейчас #оченьхорошо #бывшихнаигнор. Так вдруг захотелось перемен... во всём. Впереди много важных и интересных событий ... Решила начать с прически",

– написала она в Instagram, показав подписчикам свой новый имидж.

Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. И поклонники Бузовой, конечно же вспомнили те далекие времена, когда она была блондинкой. Разумеется, возвращение к корням было воспринято большинством на ура. Многим сразу показалось, что Бузова стала выглядеть заметно моложе.

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Артем ВЕСЕЛЫЙ
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