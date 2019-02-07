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"Вырубилась": замученной Бузовой срочно понадобился двойник

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Не позорься": экс-звезда "Дома-2" оголила обвисшую грудь
Поющая теледива пожаловалась фанатам на изматывающую работу

Ольга Бузова совсем обессилела. Из-за желания ухватиться за все, что ей предлагают, она катастрофически не высыпается и совсем не отдыхает. Дошло до того, что уже начала отключаться. Об этом артистка рассказала поклонникам в соцсети.

"Я обещала себе в Новом году беречь себя и высыпаться, но сразу с начала года нарушаю данное себе обещание... В омут с головой ушла в работу", 

– сообщила она накануне вечером, отметив при этом, что "кайфует", так как ей это "приносит нереальное удовольствие, работа – это самое большое счастье на сегодняшний день". Однако тревожный звоночек прозвучал:

"Сегодня, когда я вырубилась в гримерке на неудобном стуле, я поняла, что все-таки спать нужно".

Причина проста. "Зачастую интересные проекты и предложения могут быть реализованы только тогда, когда это вообще мне не удобно и не вписывается в мой график, мы пытаемся находить компромиссы, в итоге получается, что я жертвую своим отдыхом и сном", – пояснила Ольга.

В заключение Бузова добавила, что в итоге получает желаемый результат, но жертвует собой. Так случилось и вчера – проходили очень важные для нее съемки, которые могли быть только в этот день. Они начались рано, красотка "поспала реально два с половиной часа" и осталась на работе "до 12 ночи". Она не знает, как быть, поэтому обратилась за советом к подписчикам. 

Те откликнулись на ее призыв. Многие жалели Ольгу и расставили ей приоритеты. "Полюбите себя больше, чем работу! Это так важно! Здоровья Вам!", "Всех денег заработать невозможно! А когда будите лежать и умирать от страшной болезни, вот тогда и поймете, для чего нужен отдых! Знаю, жестко! Зато хорошая мотивация", "Оля, устройте один выходной как-нибудь, ведь Вы у себя одна единственная... понимаю, что работа, проекты, которые приносят Вам кайф, но... здоровье надо беречь", – написали фолловеры.

Одна фанатка жестко раскритиковала Бузову: "Ты когда-нибудь задумывалась, в чем смысл твоей работы, да и жизни? Сняться на обложку, которая в итоге будет валяться на вонючей помойке, а пьяные бомжи будут топтать ее грязными сапогами? В подфанерном исполнении низкопробных песенок-однодневок? В формировании дурного вкуса у твоих незрелых фанатов? Ты работаешь до изнеможения, но вынуждена петь в ресторанах и клубах, для пьяной публики. Известно, что "деньги не пахнут", но ведь и их у тебя нет, зато, говорят, дружишь с кредитами. Жизнь ради популярности? Но и она сомнительная, как у бандита, с которым ты клип сняла. Ни у одного известного человека в Instagram нет такого количества отрицательных отзывов. По количеству негатива твой аккаунт на первом месте. Большинство по-настоящему талантливых людей не хотят такой популярности. Им хочется, чтобы их любили за талант, ум и профессионализм, а не за то, какое бельё они носят и какую картинку поставили в соцсетях". 

А другая пользовательница Сети бросилась на помощь. Она предложила выход из ситуации. 

"Знаешь, что у тебя есть двойник? Можно, пока ты отдыхаешь, ей поработать",  

– твердо заявила дамочка. И в ее словах есть рациональное зерно, ведь незаменимых людей, как известно, нет. Так что и место поющей теледивы найдется кому занять...

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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