"Не позорься": экс-звезда "Дома-2" оголила обвисшую грудь

Дарья Пынзарь показалась в странном виде

Бывшая участница популярного телепроекта хотела сделать соблазнительное фото, но что-то пошло не так.

Наблюдающие за кадрами в Instagram фанаты решили, что муж устал от Дарьи и она пытается привлечь новых поклонников. Подозрения подкрепили кадры из бани, куда аппетитная красотка отправилась отдыхать в сопровождении подруги, оставив супруга одного. Видео появилось в сторис.

Не менее бурное обсуждение вызвала и эффектная на первый взгляд фотография, где Пынзарь позирует в алом купальнике на пляже. Однако и тут недоброжелатели нашли к чему придраться. Экс-звезду "Дома-2" заподозрили в том, что она избавилась от грудных имплантов. Некоторые пользователи довольно грубо прошлись по внешнему виду девушки, отметив, что ее бюст потерял прежнюю привлекательность. Других смутили трусики купальника Дарьи, где на "том самом месте" расположился не то пух, не то мех красного цвета (орфография и пунктуация сохранены).

"А целлюлит на ляхе есть и талии на других фото нет,чего врать.повседневные фото то видим, если их выставляете", "Что с грудью??", "А мне купальника низ не очень. Бисер выглядит как волосня", "Грудь обвисла у тебя, как не крути", "Груди больше были. Куда делись", "Тут понятно что вымер мужик оденься не позорься",

– высказались подписчики.