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"Противно смотреть": разбитая Бузова взбесила фанатов после концерта

Фото: globallookpress.com
Признание певицы вызвало неожиданную реакцию

Последнее выступление Ольги Бузовой далось ей неимоверно тяжело. Она призналась, что вышла на сцену "через не могу", потому что перед этим сильно заболела. 

"Не хочу даже говорить, как я себя чувствовала весь день, не было сил даже встать с кровати ... но я понимала, что не могу не выйти к Вам сегодня, зная, как все ждали моё выступление",

рассказала она в Instagram.

Тем не менее, певица все же собрала все силы в кулак и не без помощи своей команды смогла отыграть концерт. Сразу после выступления она отправилась домой, где завалилась на кровать. 

"Вы – моё лекарство… не верю, что я смогла [выйти на сцену больной]",

– обратилась она к своим подписчикам с благодарностью.

Однако многие интернет-пользователи, мягко говоря, не оценили героизма Бузовой. Более того, они обвинили ее во всех грехах, включая сомнительный певческий талант и халтурное отношение к делу.

"А чё толку ? Ты что болеешь под фанеру поешь, что не болеешь под фанеру. Я бы ужасно не хотела отдавать деньги за концерт где просто играют твои песни и ты не удачно танцуешь. Если идти то хоть живой звук слушать. А не вот это все",

– жестко отреагировала _katya.ganina.

Пользователь maydan_ladygina поддержал оратора выше, объяснив Бузовой, что професиональные певцы никогда не относятся к своему голосу так пренебрежительно, ведь они зарабатывают им себе на жизнь. В этом плане Бузова никогда не отличалась профессионализмом.

"Забота о здоровом то голосе это целая система, а тут – вечно на распашку, то с мокрой головой, то с голым животом зимой, про шарки вообще молчу, я в шоке! Даже противно смотреть в итоге таблеточки раскладывает. Никакого уважения к своей профессии, раз уж занялась ею!",

– возмутилась она.

А пользователь с ником_ole.lukoie_ пошел еще дальше, заявив, что наплевательство к своему здоровью говорит о таланте звезды в целом.

"Полная безответственность и наплевательское отношение к своему здоровью... а всё потому что ты бездарность по сути и понимаешь, что если где-то что-то упустишь, то потом про тебя забудут... вот и ушатываешь свой же организм, боясь отменить выступление",

– написал он.

Другие комментаторы не отставали в критике: "она любит из себя жертву строить", "амплуа жертвы...это ее конек", "болеешь тогда сиди лечись дома, тупица".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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