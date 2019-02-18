Звезда "Дома-2" собралась в тюрьму

Россиянка хочет решить одну из своих насущных проблем в жизни

Саша Черно очень откровенна с поклонниками. Так, девушка не скрывает того, что ее мать, с которой у нее напряженные отношения, находится в местах лишения свободы за мошенничество и воровство. В последнее время одна из самых ярких участниц "Дома-2" все чаще задумывается о том, чтобы ее повидать.

Черно призналась в Instagram, что узнала точный адрес тюрьмы, в которой содержится ее родительница. Это и подтолкнуло россиянку впервые за много лет съездить к родственнице. Впрочем, пока девушку останавливает тот факт, что у нее накопилось много обид на мать.

Фолловеры Черно в соцсети посоветовали ей непременно забыть о своей ненависти и помириться с родительницей, чтобы не жалеть о вражде после ее смерти.

"Это твоя мама, та, которая тебя выносила и родила, что бы там ни случилось, прости за все ее, она тебе жизнь подарила", "Нужно, т.к. это родной человек и когда-то нужно прощать!", "Раз тебя мучает этот вопрос, то лучше съездить", "Надо учиться прощать и отпускать обиды", "Как можно с мамой не общаться, что бы ни было", – прокомментировали пост участницы телестройки ее поклонники.

К слову, перед свадьбой Черно с Иосифом Оганесяном, которая состоялась в декабре 2018-го, на "Доме-2" уже обсуждали ее нелегкие отношения с матерью. Тогда девушка не захотела уладить конфликт. За что сейчас многие недоброжелатели осуждают ее за неспособность принять твердое решение.

Ситуация Черно омрачается еще и тем, что сейчас она серьезно простудилась и, по ее собственным словам, почти не встает с кровати. При этом девушке необходимо разобраться с супругом Оганесяном, так как их брак дал трещину. Ее беспокоит и тот факт, что она никак не может забеременеть. Фанаты надеются, что Саша сможет найти в себе силы привести свою жизнь в порядок.