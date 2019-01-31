Ведущая "Дома-2" соблазнила откровенным декольте

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Ольга Орлова всегда притягивает взгляды и участников скандального телепроекта, и пользователей Сети. Особенно, когда она в таком наряде, который не скрывает ее прелестей. На свежем фото, выложенном в Instagram, артиста показалась в плотно обтягивающем фигуру платье с умопомрачительным декольте и... клубничкой в руке, которая застыла у груди.
Под кадром певица и теледива обратилась к поклонникам.
"Мечтайте... И никогда не думайте, что мечты не сбываются. Они становятся вашей целью, стремлению к чему-то, желанию.. Даже если вам придется долго ждать, не думайте, что это напрасно",
– попросила она. А потом добавила:
"У достойных людей мечты всегда сбываются. Надо просто уметь ждать".
Такой провокационный снимок и добрый совет не оставили фанатов равнодушными. Они признались что, конечно, мечтают и "стремятся к исполнению мечтаний", ведь "без этого никак".
Певицу засыпали комплиментами. Больше других старались мужчины. Их эмоции зашкаливали.
"Красавица".
"Ты чудо".
"Клубничка с клубничкой..."
"Хороша".
"Вы прелесть".
"Самая очаровательная и умная".
"Королева!"
"Ты просто космос".
"Олечка, вы прекрасны, впрочем, как всегда!"
"Самая лучшая!"
"Шикарная женщина".
"Какая сексуальная".
"Специально клубничку так поставили".
"Оль, я за сливками".
"Шикарная грудь и потрясающее платье".
На этот раз не нашлось ни одного недовольного. Между тем, хотя поклонники часто восхищаются прекрасной внешностью и фигурой звезды, бывает, что некоторые ее фото вызывают острую критику.
Артистка не прочь и пофлиртовать. Как-то летом Ольга выложила в соцсети видео, на котором показано, как она кормит с ложечки своего давнего друга – Николая Баскова. А закончилось все долгим чувственным поцелуем.
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