Ведущая "Дома-2" соблазнила откровенным декольте

Телезвезда показалась в таком виде, что у поклонников слюнки потекли

Ольга Орлова всегда притягивает взгляды и участников скандального телепроекта, и пользователей Сети. Особенно, когда она в таком наряде, который не скрывает ее прелестей. На свежем фото, выложенном в Instagram, артиста показалась в плотно обтягивающем фигуру платье с умопомрачительным декольте и... клубничкой в руке, которая застыла у груди.

Под кадром певица и теледива обратилась к поклонникам.

"Мечтайте... И никогда не думайте, что мечты не сбываются. Они становятся вашей целью, стремлению к чему-то, желанию.. Даже если вам придется долго ждать, не думайте, что это напрасно",

– попросила она. А потом добавила:

"У достойных людей мечты всегда сбываются. Надо просто уметь ждать".

Такой провокационный снимок и добрый совет не оставили фанатов равнодушными. Они признались что, конечно, мечтают и "стремятся к исполнению мечтаний", ведь "без этого никак".

Певицу засыпали комплиментами. Больше других старались мужчины. Их эмоции зашкаливали.

"Красавица".

"Ты чудо".

"Клубничка с клубничкой..."



"Хороша".

"Вы прелесть".

"Самая очаровательная и умная".



"Королева!"

"Ты просто космос".

"Олечка, вы прекрасны, впрочем, как всегда!"



"Самая лучшая!"

"Шикарная женщина".

"Какая сексуальная".

"Специально клубничку так поставили".

"Оль, я за сливками".

"Шикарная грудь и потрясающее платье".

На этот раз не нашлось ни одного недовольного. Между тем, хотя поклонники часто восхищаются прекрасной внешностью и фигурой звезды, бывает, что некоторые ее фото вызывают острую критику.

Артистка не прочь и пофлиртовать. Как-то летом Ольга выложила в соцсети видео, на котором показано, как она кормит с ложечки своего давнего друга – Николая Баскова. А закончилось все долгим чувственным поцелуем.