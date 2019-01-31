"Остров пыток": раскрыта грязная подноготная шоу "Дом-2"

Бывшая участница телепроекта сделала неожиданное признание

Лера Хуснутдинова не жалеет о том, что покинула скандально известный телепроект "Дом-2". Девушка откровенно рассказала о том, как делается реалити-шоу.

Лера Хуснутдинова пришла на "Дом-2" в августе 2018 г., когда ей было 17 лет. На кастинге ее сопровождала мать. С самого начала она пыталась построить отношения с Никитой Турчиным, правда, мужчина скоро покинул телешоу. После этого Лера тесно общалась с Валерием Блюменкранцем, Даниилом Сахновым и Захаром Саленко, пока не встретила Дмитрия Чеботова, с которым у нее завязались серьезные отношения. Влюбленные много раз ссорились и недавно окончательно расстались. Вскоре Лера покинула телепроект.

О том, что ушла из "Дома-2", Хуснутдинова не жалеет.

"Хочется раскрыть всем великую тайну о жизни на "острове любви". Именно в кавычках, потому что я назвала бы это островом пыток. Как многие помнят, когда я жила на Сейшелах я "забеременела". Многие обвинили меня, в том числе и ведущие, в том, что я хотела удержать Диму и обманула его и всех и придумала эту беременность. НО все вы забыли, что тест я сделала лишь потому что его мне принесла другая участница по просьбе редакторов",

– рассказала на своей страничке в Instagram звезда "Дома-2" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Хуснутдиновой, вначале она подумала, что о ней беспокоятся, однако потом поняла, что это "тема", которую нужно было развить. "Как же так, спросите вы, зачем же делать темы на участниках? Потому что на тот момент на острове обсуждать было вообще нечего, и я абсолютно не рада, что мне подарили эту черную популярность за счет мнимой беременности", – заявила Лера.

Хуснутдинова объяснила, что участники целиком зависят от воли редакторов и делают все, как им скажут. "Не нужно писать мне, какая я скотина, раз шучу такими темами. Пишите это редакторам, которые на всю страну показывают аудитории, что так шутить допустимо. Это не участницы *** (девушки легкого поведения) – это редактора острова их такими выставляют", – категорично сообщила звезда реалити-шоу.

В заключение Лера призналась, что ее жизнь на острове была невыносимой. Она рассказала:

"Я просилась домой, на поляну, на другой конец света, лишь бы не оставаться там. Это самое неприятное место, в котором я когда либо была. Если кто-то думает о приходе на проект, подумайте несколько раз, чтобы проситься на Сейшелы".