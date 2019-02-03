"Болит все тело": звезда "Дома-2" мучается из-за больших ягодиц

Дарья Лымарь решилась на операцию

Уставшая от насмешек на телестройке девушка легла под нож.

Мечта участницы "Дома-2" наконец сбылась. После шестичасовой операции Дарья Лымарь стала обладательницей соблазнительной круглой попы. Однако пока красотка жутко страдает от болей по всему телу.

"...проснулась и вот мои ощущения: болит все тело, но чувство счастья это перекрывает. У меня тело моей мечты. Я думала об этой операции 5 лет. Это было не спонтанное решение! Но резкое",

– поделилась она с поклонниками в своем Instagram.

По словам Дарьи, она страдала от заниженной самооценки. Ей казалось, что "построить любовь" на проекте она не смогла из-за несовершенной пятой точки. Усердные тренировки в зале не помогли добиться желанного результата, призналась Лымарь.

"Вы никогда не замечали почему я не выкладываю фотографии сбоку или сзади? Да, правильно! Мне не нравится моя пятая точка. Всю сознательную жизнь я носила платья "колокольчики" , избегала джинсы и ненавидела поворачиваться попой на пляже",

– разоткровенничалась она с подписчиками.

Мнения пользователей по поводу операции разделились. Одни поддержали решение девушки, другие утешили, отметив, что она хороша и так.

"а попа у тебя очень даже хорошенькая. Но если для тебя это не так, то только в путь) главное чтобы было все в меру) удачной операции))", "Даже не знаю что сказать, ищи мужика, которому попа не важна", – написали они.