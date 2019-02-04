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"Не могу дышать": экс-звезда "Дома-2" испугала фанатов

Анастасия Балинская. Фото:instagram.com/nastenabalinskaya
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Бывшая участница программы стала жертвой неудачной операции

Участники телепроекта "Дом-2" пытаются любыми способами выглядеть красивее, чтобы завоевать сердца мужчин, однако это бьет по их здоровью. Бывшая звезда программы Анастасия Балинская призналась, что ей трудно дышать из-за неудачной ринопластики.

В прямом эфире на своей странице в Instagram она рассказала, что операция не подарила ей уверенность в себе, а принесла лишь страдания.

"Я уже два года пользуюсь каплями, без них не могу дышать. И мало того, что мой нос кривой, он ещё и огромный. Он набухает на морозе, набухает, когда я сплю", – цитирует Балинскую сайт "Комсомольская правда".

Звезда "Дома-2" призвала подписчиков не идти на поводу у моды и не обращаться за помощью к непроверенным специалистам.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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