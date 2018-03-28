Орлову заставляют покаяться

Ведущую "Дома-2" призывают ответить за свои поступки

Обвинения в адрес Ольги Орловой связаны с одним из участников проекта Саймоном Марданшиным. И раньше замеченный в драках с девушками, на этот раз он поднял руку на Елену Хромину.

Поклонники проекта давно назвали его агрессивным и неуравновешенным, от которого можно ждать чего угодно. В том числе и рукоприкладства. По их мнению, парню многое прощается с позволения ведущей Ольги Орловой. Осенью они требовали от нее покаяться за свои поступки, в частности, за изгнание с сейшельской площадки Мэри Кулешовой и Алисы Литинской.

Защитники участников тогда напомнили Орловой ее слова о том, что девушки, с которыми сцепился Саймон, сами представляют опасность для окружающих. Но телеведущая не стала признавать вину. Она ответила, что приняла правильное решение, ведь участницы "превратили остров Любви в настоящий ад".

Однако после недавней драки на нее обрушилась новая волна обвинений. Инцидент, произошедший на проекте, подтвердил взрывной характер Марданшина. Зрители потребовали от Орловой извиниться перед изгнанницами, а заодно и перед ними – за резкий тон.

"Надо отвечать за свои поступки и уметь признавать вину", – считают они.

Кроме того, фанаты "Дома-2" уверены, что организаторы в погоне за рейтингами оставляют в проекте агрессивную молодежь, в то время как адекватные участники быстро оказываются за периметром.

Напомним, Ольга Орлова появилась на телестройке в качестве ведущей в марте 2017 года. Сам проект существует уже без малого 14 лет.