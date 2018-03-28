Орлову заставляют покаяться
Обвинения в адрес Ольги Орловой связаны с одним из участников проекта Саймоном Марданшиным. И раньше замеченный в драках с девушками, на этот раз он поднял руку на Елену Хромину.
Поклонники проекта давно назвали его агрессивным и неуравновешенным, от которого можно ждать чего угодно. В том числе и рукоприкладства. По их мнению, парню многое прощается с позволения ведущей Ольги Орловой. Осенью они требовали от нее покаяться за свои поступки, в частности, за изгнание с сейшельской площадки Мэри Кулешовой и Алисы Литинской.
Защитники участников тогда напомнили Орловой ее слова о том, что девушки, с которыми сцепился Саймон, сами представляют опасность для окружающих. Но телеведущая не стала признавать вину. Она ответила, что приняла правильное решение, ведь участницы "превратили остров Любви в настоящий ад".
Однако после недавней драки на нее обрушилась новая волна обвинений. Инцидент, произошедший на проекте, подтвердил взрывной характер Марданшина. Зрители потребовали от Орловой извиниться перед изгнанницами, а заодно и перед ними – за резкий тон.
"Надо отвечать за свои поступки и уметь признавать вину", – считают они.
Кроме того, фанаты "Дома-2" уверены, что организаторы в погоне за рейтингами оставляют в проекте агрессивную молодежь, в то время как адекватные участники быстро оказываются за периметром.
Напомним, Ольга Орлова появилась на телестройке в качестве ведущей в марте 2017 года. Сам проект существует уже без малого 14 лет.
Умер конструктор Виктор Калашников
Сыну знаменитого оружейника было 75 лет
Порошенко выдавил из себя соболезнования
Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина