Участницу "Дома-2" обворовывала мать
О пышнотелой брюнетке ходило много слухов. Ей приписывали сложные отношения с матерью, неудачный роман, который привел к аборту, сумасшедшие долги. И вот наконец Саша Черно решила раскрыть
детали жизни за периметром. А начала она, по ее собственным словам, "с
первых же дней".
"Моя мать (если ее можно таковой назвать) родила меня в 15 лет, и с 5 лет я жила с моей милой бабулей, которая воспитала меня как родную дочь. Худо-бедно, но жили. Работать приходилось с 15 лет, так как не хватало денег. Моя мать постоянно воровала деньги в нашей семье. Помимо меня было еще трое детей, постоянно меняла мужиков и обманывала. Занималась мошенничеством, сидела несколько раз", – с первых же строк шокировала она признанием.
Она рассказала, что, как только попала "в телевизор", ее "так называемая мать" начала распространять о ней нехорошие слухи, например, о воровстве. "Зачем мне воровать, если у меня и так все есть и даже больше. Я, например, думала встретиться с ней и простить за все. Но видимо, придется жить так дальше. Матери-кукушки, никогда не бросайте своих детей", – призвала Черно женщин.
Ну так вот, начну с самых первых дней жизни обо мне. Моя мать (если её можно таковой назвать) родила меня в 15 лет, и с 5 лет я жила с моей милой бабулей, которая воспитала меня как родную дочь. Худо-бедно, но жили. Работать приходилось с 15 лет, тк не хватало денег. Моя мать постоянно воровала деньги в нашей семье. Помимо меня было ещё трое детей, постоянно меняла мужиков и обманывала. Занималась мошенничеством, сидела несколько раз. С папой и его новой семьей-у меня всегда были хорошие отношения. Своей семье финансово я помогаю по сей день. Училась я в школе номер 1. Не понимаю, почему когда я пришла в телевизор, моя так называемая мать опять разносит про меня разные слухи. О воровстве и тд.. зачем мне воровать, если у меня и так всё есть и даже больше. Непонятно только для чего? Я например, думала встретиться с ней и простить за всё. Но видимо, придётся жить так дальше. Матери-кукушки, никогда не бросайте своих детей. Мне честно говоря поднадоело, что обо мне постоянно говорят какую-то грязь. Никак не привыкну к медийной жизни. Так противно... есть ли у меня долги? Да, есть. Я никогда не вру и всегда говорю всё как есть. Даже если у меня есть какая-то грязь в прошлой жизни. У кого её нет? Киньте в меня камнем, святые люди. не верьте желтой прессе и грязным слухам, если есть какие-то вопросы-задавайте под постом, отвечу честно.
Далее девушка переключилась на отца, с которым, по ее признанию, у нее были всегда хорошие отношения. Она рассказала, что он до сих пор помогает финансово семье.
А что касается слухов, то она никак не может привыкнуть к тому, что с недавних пор является "медийной личностью".
Подписчики поддержали Черно. Хотя некоторые посоветовали ей скинуть вес, чтобы не проигрывать на фоне остальных участниц телестройки.
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