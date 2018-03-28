Участницу "Дома-2" обворовывала мать

Саша Черно разоткровенничалась в Сети о своей личной жизни

О пышнотелой брюнетке ходило много слухов. Ей приписывали сложные отношения с матерью, неудачный роман, который привел к аборту, сумасшедшие долги. И вот наконец Саша Черно решила раскрыть детали жизни за периметром. А начала она, по ее собственным словам, "с первых же дней".



"Моя мать (если ее можно таковой назвать) родила меня в 15 лет, и с 5 лет я жила с моей милой бабулей, которая воспитала меня как родную дочь. Худо-бедно, но жили. Работать приходилось с 15 лет, так как не хватало денег. Моя мать постоянно воровала деньги в нашей семье. Помимо меня было еще трое детей, постоянно меняла мужиков и обманывала. Занималась мошенничеством, сидела несколько раз", – с первых же строк шокировала она признанием.

Она рассказала, что, как только попала "в телевизор", ее "так называемая мать" начала распространять о ней нехорошие слухи, например, о воровстве. "Зачем мне воровать, если у меня и так все есть и даже больше. Я, например, думала встретиться с ней и простить за все. Но видимо, придется жить так дальше. Матери-кукушки, никогда не бросайте своих детей", – призвала Черно женщин.

Далее девушка переключилась на отца, с которым, по ее признанию, у нее были всегда хорошие отношения. Она рассказала, что он до сих пор помогает финансово семье.

А что касается слухов, то она никак не может привыкнуть к тому, что с недавних пор является "медийной личностью".

Подписчики поддержали Черно. Хотя некоторые посоветовали ей скинуть вес, чтобы не проигрывать на фоне остальных участниц телестройки.