Водонаева показала место соблазнения мужчин
Телеведущая показала в соцсетях предмет собственной гордости – длинные ноги. Алена назвала их красивыми и добавила, что это оружие в борьбе за мужчин.
"Сила притяжения при правильной подаче мощнейшая", – отметила Водонаева. Только нужно знать, в каком виде применить данный "аргумент", добавила она и пустилась в размышления об "обрамлении" этой красоты.
Одних поклонников "оружие" Водонаевой привело в восторг. "Длинноногая красавица", "Идеальная", "Ноги, класс! Так держать!", "Очень крутая! Красотка", – посыпались комплименты.
При этом большинство подписчиков ужаснулись внешнему виду бывшей звезды "Дома-2". "Пошлейшая асексуальность", "У Водонаевой один стереотип поведения: как привлечь внимание мужчин. А другого в голове у нее не осталось?", "Вечно голожопая!" – припечатали они
Некоторых потрясла неграмотность звезды. "Помню, как еще будучи на проекте, Алена говорила "тухли", а не "туфли", теперь "чулков", а не "чулок", стыдно", – написали недовольные.
Ранее в соцсетях возмутились публикацией снимков Водонаевой без белья. "К чему эта шалавость?" – спросили тогда Алену подписчики, напоминает URA.RU.
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