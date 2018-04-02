У экс-звезды "Дома-2" есть "весомый аргумент" по завоеванию сильного пола

Телеведущая показала в соцсетях предмет собственной гордости – длинные ноги. Алена назвала их красивыми и добавила, что это оружие в борьбе за мужчин.

"Сила притяжения при правильной подаче мощнейшая", – отметила Водонаева. Только нужно знать, в каком виде применить данный "аргумент", добавила она и пустилась в размышления об "обрамлении" этой красоты.

Одних поклонников "оружие" Водонаевой привело в восторг. "Длинноногая красавица", "Идеальная", "Ноги, класс! Так держать!", "Очень крутая! Красотка", – посыпались комплименты.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 31 Мар 2018 в 5:01 PDT

При этом большинство подписчиков ужаснулись внешнему виду бывшей звезды "Дома-2". "Пошлейшая асексуальность", "У Водонаевой один стереотип поведения: как привлечь внимание мужчин. А другого в голове у нее не осталось?", "Вечно голожопая!" – припечатали они

Некоторых потрясла неграмотность звезды. "Помню, как еще будучи на проекте, Алена говорила "тухли", а не "туфли", теперь "чулков", а не "чулок", стыдно", – написали недовольные.

Ранее в соцсетях возмутились публикацией снимков Водонаевой без белья. "К чему эта шалавость?" – спросили тогда Алену подписчики, напоминает URA.RU.