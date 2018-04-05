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Бородина распустила руки в "Доме-2"

Ксения Бородина, Лена Хромина. Фото: instagram.com/dom2_reality
Телеведущая проекта ударила участницу

Она хотела только осечь девушку из-за высказывания в адрес одной из зрительниц. Лена Хромина оскорбила уважаемую женщину, и Ксения Бородина стукнула ее.

События развивались во время одного из телеэфиров. Сначала Хромина в резкой форме ответила на обвинения в свой адрес (некоторые считали, что она перебрала с алкоголем). После чего досталось ее коллеге по проекту – Александре Черно.

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Лена посоветовала девушке меньше есть, чтобы перестать быть, по ее словам, такой толстой. Обидев Черно, Хромина набросилась на присутствующих в зале.

Даме из первого ряда она заявила, что та ей "просто завидует". "Я молодая, а вы старая", – добавила Лена. Женщина, которой она нахамила, – это психолог Наталья Толстая.

Бородина шлепнула Хромину папкой ведущей и обозвала ее. "Почему людей тут оскорбляешь? Наталья Толстая – психолог, между прочим, многоуважаемый. А ты хамка!" – сказала Ксения. 

Зрители возмутились поведением Лены. А она иногда не может с собой совладать, вот и в общении с парнями испытывает трудности.

Вообще телеведущие "Дома-2" – образец поведения для других участников. Они дают советы в сложных ситуациях и помогают решать проблемы в отношениях, отмечает StarHit.

Но в данном случае, наверное, у Ксении не было выбора. И пришлось приструнить Лену так...

Полина ДОРОЖКИНА
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