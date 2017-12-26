Неожиданное решение красавицы огорчило ее поклонников

Телеведущая Катя Жужа приняла смелое решение покинуть проект "Дом-2". Этой новостью Жужа поделилась с изданием SUPER.

"Я столько проработала на "Доме-2", что он уже стал для меня родным, но надо идти дальше. Эта работа отнимала у меня много времени из-за поездок на Сейшелы. У меня есть дочка, появился серьезный мужчина... Любая женщина меня поймет - я выбрала любовь", - рассказала телеведущая.

"Я буду скучать..мне она нравилась", "Я рада за Катю", - откликнулись поклонники звезды телестройки в Сети.

Dni.ru сообщают, что Катя купила роскошные апартаменты в Арабских Эмиратах, в Дубае. Ей нравится отдыхать в этой солнечной стране. "В Дубае мне всегда было комфор­тно: вечное лето, любимые магазины и клубы, вкусные рестораны", - добавила Жужа. По ее словам, в Дубае очень нравится и ее дочке Николь.