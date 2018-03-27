Ведущая "Дома-2" сорвалась с катушек
Поклонники "Дома-2" в курсе личной жизни не только участников, которые постоянно на виду, но и ведущих. Например, им известно, кажется, все о старожиле проекта Ксении Бородиной. В частности, о ее смертельной вражде с экс-коллегой, а по совместительству подругой Катей Жужой. На излете 2017 г. та покинула пост ведущей телестройки, и тогда многие связали это с расстроившимися отношениями между девушками.
До сих пор Бородина уходила от ответа на вопрос, что же между ними произошло, но все же решила взять слово. По ее словам, причина в предательстве и зависти.
"Ей выгодно вокруг себя создать хайп, который я поддерживать абсолютно не хочу, потому что мне это не нужно. Но у человека заканчивается реклама и совесть, что самое главное. Она у нее, кстати, отсутствовала все это время", – заявила Ксения.
Дальше "заведенная" телеведущая в эмоциональном порыве, кажется, потеряла контроль и перестала подбирать слова.
"Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья, другим словом не могу ее назвать. Получила от меня все, я в свое время очень помогла ей воспитывать маленькую дочку, кормить, одевать и все остальное", – раскрыла Бородина детали своего общения с бывшей напарницей.
Она вспомнила те дни, когда на правах специалиста помогала Жуже раскручивать ее Instagram, а в ответ получила черную неблагодарность.
"У нее нет совести и понимания, что такое дружба, она предатель. Она очень хотела попасть в телевизор и жить моей жизнью. Я с удовольствием помогла, потому что всегда открыта для друзей. А человек в итоге решил перепрыгнуть через мою голову, надела корону на голову, начала указывать. Говорила: "Хочу виллу как у Бородиной, и зарплату, и рекламу". Слишком много понтов у человека, за что в итоге она и поплатилась", – заключила Бородина.
А в завершении своего пламенного спича она попросила подписчиков впредь не произносить имя ненавистной подруги.
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