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"Мерзость": обколотая ведущая "Дома-2" взбесила россиян

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Ксения Бородина поплатилась за кадры с отдыха

Уставшая от московской зимы теледива отправилась на отдых в Таиланд.

Ксения Бородина не упускает возможности продемонстрировать великолепную фигуру. Не успела она прилететь в теплые края, как тут же порадовала поклонников роскошными фото в купальнике. На одном из снимков томная Бородина лежит в солнечных очках, украшенная цветами. Ракурс позволяет оценить декольте 35-летней ведущей.

"Как же хорошо Я так ждала тебя.. Тай",

– написала она в своем Instagram.

Реакция была неожиданной. Несмотря на сексуальную позу Ксении и ее прелести, страсти закипели по другому поводу. Подписчики Бородиной перессорились в комментариях из-за ее очередного отпуска. Часть публики решила, что теледива слишком роскошно живет и ей должно быть стыдно перед другими россиянами. Остальные встали на ее защиту (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"ненавижу богатых ,а другие выживайте блин", "Тёлочка Бородина нашла бычка с деньгами", "идите работать и будете богатыми! А я ненавижу завистливых людей-вас!", "Молодец отдыхай.. Один раз живём. А мы на саночках покатаемся!", "правильно вы дебилы ставите сердечки а она в Таиландах будет отдыхать. А за что ей такая заслуга вообще. Шахтеры и им подобные люди работают за копейки. А она всякую чушь на телеканах позирует, и нашим с вами детям суют, на те смотрите. Мерзость!! И ей подобные",

– высказались пользователи. 

Ранее Бородину оскорбили домыслы подписчиков, которые увидели на ее фотографиях якобы следы от уколов. Об этом злопыхатели написали ей в директ. Ксения не замедлила ответить.

"Мне тут в директ прислали что тупые куры думают что это проколы от уколов. Правильный ответ родинки",

– написала она.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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