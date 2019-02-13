Ведущая "Дома-2" обругала обнищавшую Пугачеву

Примадонна возмутила Ксению Бородину

Своим негодованием теледива поделилась с поклонниками.

Как выяснилось, ведущая "Дома-2" не может себе позволить сходить на концерт Аллы Борисовны в Кремле. Напомним, состоится он в апреле, и многие фанаты легендарной певицы ждут этого события с замиранием сердца.

В своем Instagram Бородина показала цены на билеты и прокомментировала их.

"Хотела с мамой сходить на Аллу Пугачеву, но я не понимаю, на кого расчет",

– изумилась она, отметив, что место в десятом ряду стоит 150 тыс. рублей. Скриншот публикует URA.RU.

Поклонники Аллы Пугачевой давно обсуждают готовящееся выступление звезды и "кусачие" цены. Справедливости ради стоит отметить, что россиянам предлагают билеты и за 9 тыс. рублей. Между тем часть фанатов оправдывает такую стоимость тем, что Примадонне надо содержать двоих маленьких детей, на воспитание и образование которых она и Максим Галкин тратят немалые деньги. Плюс к этому Пугачева всегда была независимой женщиной, и сидеть у мужа на шее ей не хочется. Надо как-то зарабатывать, говорила она в одном из интервью.

Другой вопрос в том, что так часто, как раньше, выступать она уже не хочет. Или не может, уверены некоторые сплетники. Напомним, ранее в Сети поползли слухи, что Пугачева серьезно больна и практически не выходит из дому. Вполне возможно, что Алла Борисовна мужественно собрала последние силы и решилась на грандиозный концерт исключительно потому, что не видит другого выхода. Учитывая, что следующее выступление может состояться очень нескоро или не состояться вовсе (Примадонна не раз огорчала поклонников заявлениями, что покидает сцену навсегда), звезда и запросила немалые по меркам простых россиян деньги.