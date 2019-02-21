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Исхудавшую Пугачеву обругали за ролевые игры

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Вид Примадонны снова стал предметом обсуждения в Сети

Максим Галкин выложил в соцсети забавное видео. Он снял его в тот момент, когда его жена Алла Пугачева и дочка Лиза собирались в магазин за подарками для него и сына Гарика к Дню защитника Отечества. 

"Немного сегодняшнего единственного моего полностью выходного дня в феврале без съемок и концертов. Гуляли с Гариком. Лиза с мамой поехали в магазин за подарками для меня и Гарика на 23 февраля. Когда я спросил у Лизы, куда они, она пыталась скрыть, как могла, цель поездки",

– пояснил шоумен под роликом. 

Видео в очередной раз умилило поклонников звездной семьи, хотя не всем понравилось то, как выглядит знаменитая артистка. В свои уже не юные годы Примадонна одевается как девочка, заявили недовольные фолловеры, да и ее чрезмерная стройность, по их мнению, наводит на подозрение о нехорошем самочувствии:

"Как было бы здорово, если бы Алла вышла пусть и в коротком, но прямом, строгом платье, а не в юбочке, как у школьницы... Ну что ее тянет на эти рюшечки, юбочки, балахончики?! Ну не вяжется все это, не дорого, не солидно, не красиво... и, главное, ни в какие ворота с хриплым голосом!", "Ох, девочки! Не надо так худеть. На мой взгляд, это нездоровая худоба, например, если у тебя диабет. Ты стараешься снизить сахар, тебе нельзя ничего вкусного, поэтому и худеешь от правильной несоленой, нежирной и т.п. пищи... А обвисшую кожу хирурги-косметологи подтянули".

Остальные пользователи расхвалили семью Пугачевой и Галкина и завалили звезд и их детей комплиментами.

"Сколько позитива, теплоты, радости исходит от малышей) Невозможно не рассмеяться следом. Маленькие лучезарные солнышки", "Смотрю на Аллу и не верится , что она живет простой семейной жизнью. Отлично выглядит , муж прекрасный Лизочка... просто чудо", "Прелесть какая", "Алла Борисовна – красотка, прямо Дюймовочка! Выглядит отлично, интересно, как она похудела так?", "Вы все прекрасны! Максим, чаще снимайте деток и Аллу Борисовну", "Лиза такая смешная, скрытность прямо зашкаливает", "А Гарри, по-моему, живет на папе", "На Лизу и Гарри можно смотреть бесконечно", "Браво семье! любо смотреть. Алла выглядит шикарно. Вот что значит искренняя любовь!", "Хорошие у вас гены! Можно еще парочку таких чудных деток!", "Макс, вы самые классные. Нет такой семьи как ваша. Пусть молодежь учится. А мы за вас рады".

Между тем мама с дочуркой отправились за покупками нарядно одетыми. Алла Борисовна прямо блистала в короткой расклешенной юбке, ботильонах и с кепи на голове, а Лиза была миленькая в яркой красной шапке с пышным помпоном, нарядном пальтишке и красных ботинках, наверное поэтому она называла себя Красной Шапочкой.

Пока дамы ходили по магазинам, мужчины неплохо провели время дома – они развлекались на свежем воздухе. Галкин усадил сына на плечи, а Гарика закрыл отцу глаза руками и от души хохотал, когда папа шагал вслепую с камерой перед лицом.

В семье артистов подарки – особая традиция. Лиза и Гарри в праздники радуют папу и маму рисунками, поделками, читают им стихи и поют песни. А родители балуют доченьку и сыночка дорогими игрушками и даже домашними питомцами – на прошлый день рождения двойняшкам подарили хомячков и канареек. 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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