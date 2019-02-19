"Лицемеры": Пугачеву и Бабкину обругали за Муравьеву

Звезды поздравили известную актрису с юбилеем

Певица Надежда Бабкина выложила в Instagram новые фото. На них, кроме нее самой изображены знаменитости – Алла Пугачева, Максим Галкин, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Надежда Абрамова. Все они вместе собрались не просто так.

"Поздравили прекрасную Ирину Муравьеву с днем рождения, с юбилеем",

сообщила "казачка Надя". Все артисты на снимках весело улыбаются. Похоже, они довольны.

Фанаты Бабкиной отозвались на пост, но разошлись во мнениях. Одни жестко раскритиковали звезд, в первую очередь – за неискренность и притворство.

"Лицемеры", "Это первое фото с избранными лицедеями. Когда им выгодно, там и они, вот у народной артистки день рождения, ее пригласили, вспомнили, это прекрасно... а где они раньше были?",

– негодовали подписчики.

Досталось знаменитостям и за то, как они выглядят, и за неуместный пир: "Старенькие бабушки молодых подцепили. Молодятся!", "Галкин. Дедуся", "Старушки, а все молодятся, стареть не хотят", "Сидят... а люди голодают!".



Однако не все поклонники были так строги и недовольны. Нашлись и те, кому понравились кадры. Такие хвалили звезд и присоединились к поздравлениям в адрес Ирины Муравьевой.

"Алла в отличной форме" , "Состав самых клевых на фото!", "Какие у нас чудесные артисты!", "Вот это застолье! Как говорят грузины,"чем выше благосостояние, тем не забор выше, а стол шире!", "Приятно видеть вместе нам дорогих и любимых людей!", "Хорошие друзья пришли поздравить всенародную любимицу" "Ого, какая компания замечательная и повод прекрасный!", "Поздравляем! Счастья, здоровья от всей души желаем! Светлая, скромная, любимая артистка, творческих успехов!", "Вся страна поздравляет с юбилеем", – написали они.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьева отметила юбилей 8 февраля. Любимица публики сыграла больше 20 запоминающихся ролей в кино и 40 с лишним – в телеспектаклях. Она поет, озвучивает мулитфильмы, играет в театре.