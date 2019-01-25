"Боюсь даже смотреть": Бабкина без косметики ужаснула Сеть

К неутешительным выводам пришли поклонники артистки

Надежда Бабкина опубликовала свежую фотографию, на которой запечатлена без грамма макияжа. Многочисленные поклонники, увидев снимок, сделали неутешительные выводы.

Поводом для обсуждений послужила фотография, сделанная в Красноярске. На снимке Надежда Бабкина запечатлена с ростовой куклой в виде собаки.

"Прилетели в Красноярск, где нас и встретила #Юлайка, символ Универсиады-2019. Готовимся к выступлению вместе с "Русской песней",

– сообщила Надежда Бабкина, опубликовав фото в своем аккаунте в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Судя по комментариям, многие поклонники сочли, что артистка очень похожа на собаку, рядом с которой сфотографировалась. "Похожи с Юлайкой", "Практически одно лицо, у Юлайки, правда, глаза, а у тебя глазенки)))", "Одно лицо!!!", "Зачем люди себя так уродують. Даже незнаю как написать. Она такая красивая былааааа. Сто с лицом. Боюсь даже смотрет", – высказались подписчики.

Отметим, что в последнее время Надежда Бабкина регулярно получает критические отзывы, связанные с внешностью. Почему-то поклонники убеждены, что художественный руководитель театра "Русская песня" перестаралась с пластическими операциями. Впрочем, кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев убежден, что все изменения – в лучшую сторону.

Эксперт заметил, что Надежда Бабкина много времени проводит у косметолога. Дескать, глядя на артистку, очевидно, что пластической хирургии недостаточно, пишет "Экспресс-газета". Цвет, тонус кожи – то, о чем нельзя забывать в любом возрасте, высказал мнение профессионал.