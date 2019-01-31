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"Как не стыдно!": Бабкину заплевали из-за обезображенной Чуриковой

Надежда Бабкина. Фото: www.globallookpress.com
Певица обнародовала фото сомнительного качества

Надежда Бабкина поделилась с фанатами фотографиями, сделанными во время съемок нового выпуска передачи "Сегодня вечером". На кадрах артистка запечатлена с легендарной актрисой Инной Чуриковой, однако не всем поклонникам понравились снимки.

"Снимаем удивительную программу в прекрасной компании! Абсолютно гениальные люди, счастье быть и работать рядом с ними!"

– поделилась впечатлениями Надежда Бабкина на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артистка сопроводила запись фотографиями, на которых запечатлена с актером Леонидом Ярмольником, юмористом Максимом Галкиным, режиссером Глебом Панфиловым и его супругой актрисой Инной Чуриковой.

Кстати, именно ей и был посвящен новый выпуск передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Однако большинство подписчиков негативно отнеслись к опубликованным надеждой Бабкиной кадрам. По их мнению, снимки настолько плохого качества, а получившиеся на них артисты так "обезображены", что их следует удалить.

"А вы Инну Михайловну спросили, что выставите это фото? Это очень некорректно получилось", "Зачем??? Инну Михайловну в таком виде не нужно было публиковать" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), "Чурикова не любит неудачные фото свои...", "Чурикова очень неудачно получилась( прям не узнать( зачем вы такое показываете? Ей же неприятно, наверно",

– раскритиковали публикацию Надежды Бабкиной комментаторы.

В последнее время певица регулярно получает критические отзывы о своей внешности. Почему-то поклонники убеждены, что художественный руководитель театра "Русская песня" перестаралась с пластическими операциями.

Олег РАЙЦИН
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