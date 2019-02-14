Голая правда: самые странные фото Пугачевой

Примадонна не боится показать поклонникам селфи без макияжа, но не всегда получает ожидаемую реакцию

Алла Пугачева старается идти в ногу со временем и регулярно обновляет свою страницу в Instagram. Звезда эстрады часто удовлетворяет любопытство подписчиков и публикует снимки "без прикрас". Некоторые фолловеры критикуют фото певицы, а заодно советуют ей не злоупотреблять визитами к пластическому хирургу.

Пугачева очень любит фотографироваться крупным планом. На некоторых кадрах отчетливо видны ее морщинки у глаз и даже легкий пушок на лице. Злопыхатели рекомендуют артистке сниматься в фильмах ужасов, а поклонники защищают свою любимицу, напоминая, что ей скоро исполнится 70 лет.

Снимок в купальнике буквально взорвал Сеть. Многие подписчики пришли к выводу, что Пугачевой в ее почтенном возрасте не пристало так оголяться.



Вид Примадонны после душа поразил ее поклонников до глубины души. Фанаты порадовались, что Пугачева не комплексует и может позволить себе подобные кадры, но посоветовали ей больше такое не выкладывать.



Знаменитость, комментируя негативные отзывы о себе, не раз говорила о том, что ей 69 лет и она уже давно не юная девочка. При этом поклонники уверены, что Пугачева лишь молодеет с каждым днем.

Супруг Примадонны Максим Галкин часто делится с интернет-пользователями фото обожаемой жены, которая любит демонстрировать на радость фанатам свои стройные ноги.

Многие пользователи Сети обвиняют Пугачеву в том, что она буквально перекроила свое лицо, которое уже трещит, и к тому же слишком много использует фотошопа.