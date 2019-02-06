"Ничего не осталось": Пугачеву заменили двойником

Вид Примадонны шокировал фанатов

Они решили, что с Аллой Пугачевой не все ладно. Причиной этого стало фото, которое опубликовал на своей странице в Instagram юморист Максим Галкин. Поклонники заподозрили, что на снимке изображена не сама звезда, а полностью похожая на нее дама.

"Историк моды @alexandre_vassiliev заезжал к нам в гости. Алла передала Александру свои платья разных лет для выставки и его замечательного Музея моды",

– сообщил муж Примадонны под кадром, давая понять, когда это снято.

Подписчики сразу стали обсуждать, как выглядит Примадонна. Нашлись скептики, которые уверенно заявили о подлоге:

"Кажется, что это вовсе не Алла Борисовна, а ее двойник, просто молодой двойник", "Это точно Алла Борисовна? Я просто в шоке", "Непривычно видеть Аллу Борисовну такой худенькой", "Сухонькая старушка. Ничего от прежней Пугачевой не осталось", "Какая-то ненатуральная".

Другие восхитились видом певицы. "Очень идет такой стиль Алле Борисовне... шикарно", "Налюбоваться не могу... как же хорошо выглядит!", "Алла Борисовна – потрясающая. Дюймовочка. Это чистая правда", "Аллочка как девочка...", "Совсем новая, просто чудо", "Неотразима – наша Примадонна", "Не перестаю удивляться. Все красивее и моложе. Хочется снять шляпу...", "Как такое возможно?.. первый раз в жизни вижу такое, что человек с возрастом становится все моложе", – засыпали они артистку комплиментами.

Кое-кто строил догадки, зачем историк моды приезжал к певице. Один поклонник предположил, что она "добивается выхода на программу". Некоторые вспомнили, что не так давно "Васильев критиковал наряды Пугачевой".

Сама Алла Борисовна не так часто, как ее супруг, радует пользователей новыми снимками в соцсети. Последняя ее публикация выложена три дня назад и посвящена смерти известного молодого рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Похоже было, что Примадонну потрясло известие о его внезапной кончине.

Однако на прощании с артистом, которое проходило сегодня, Пугачевой не было. Рэпера похоронили на Пятницком кладбище Москвы.