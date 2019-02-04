"Стало страшно": последние минуты жизни Децла

Исполнитель уходил быстро, и помочь ему не смогли

Приятель Кирилла Толмацкого, известного как Децл, хотел помочь, когда тот почувствовал себя плохо. Он даже обратился к незнакомцу, рассказал очевидец

"Я стоял у бара, пил пиво, подошел его друг и попросил какие-то таблетки. Я подумал, что наркоту, а оказалось, он просил обезболивающее..." – вспомнил свидетель, передает Telegram-канал Mash.

По его словам, после этого приятель сказал, что "все нормально, все пройдет". Однако "через минут 20-30 этот же друг вышел и попросил вызвать "скорую". Затем "я увидел, как бегут администратор с барменом и начинают его откачивать, стало страшно", – отметил очевидец.

В Сети появилось видео, на котором показано, как медики пытаются спасти жизнь Кириллу Толмацкому. Децлу делали массаж сердца, но это, к сожалению, не помогло.

Поползли слухи, что врачи допустили ошибку. Один из краснодарских фельдшеров "скорой помощи" на условиях анонимности раскритиковал то, как его коллеги пытались помочь артисту. Они, по мнению медика, действовали непрофессионально – не обеспечили проходимости верхних дыхательных путей. В гортань музыканта нужно было ввести специальную трубку, по которой смог бы поступать воздух для искусственной вентиляции легких, пояснил он КП.

"Эта трубка для воздуха обычно есть в каждом реанимобиле. Но и они могут закончиться. Ижевск не Москва, там может быть и дефицит. Например, в Краснодаре они есть", – отметил врач

Информация о смерти популярного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) поступила утром 3 февраля. Сначала его отец сообщил об этом в соцсети, а потом – журналистам. Автор и исполнитель хита "Мои слезы, моя печаль" умер после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

Певец выступал на закрытой вечеринке одного из ижевских бизнесменов. На самочувствие он не жаловался, но после концерта ему внезапно стало плохо. Медики "скорой", приехавшие по вызову, спасти рэпера не смогли. Причиной смерти назвали остановку сердца. Следственный комитет начал проверку и назначил судмедэкспертизу.

Многие фанаты и коллеги выразили соболезнования близким Децла. Его назвали не только популярной звездой 1990-х, но и первым "монахом от рэпа", избравшим свой путь и следовавшим ему до конца.



На пике музыкальной карьеры Толмацкий стал одним из первых популярнейших рэп-артистов России. Он выступал с Иосифом Кобзоном, его стиль и первые альбомы повлияли на формирование хип-хопа в стране. Некоторые ненавидели и высмеивали его, а он появлялся на телевидении в каждую рекламную паузу и собирал стадионы в каждом городе.

Через какое-то время артист отказался от всего, что у него было, – денег, контрактов, больших залов – и выбрал тихую жизнь. Кирилл воспитывал 13-летнего сына и продолжал писать.

