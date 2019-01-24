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"А где Юля?": странная Пугачева заняла место жены Николаева

Алла Пугачева и Игорь Николаев. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПугачева довела поклонников до слез
Поклонники раскритиковали фото, опубликованное артистом

Игорь Николаев поздравил с днем рождения Леонида Ярмольника и сопроводил текст их общим фото. Однако по какой-то причине не все фанаты одобрили снимок.

Недавно, 22 января, популярному актеру и шоумену Леониду Ярмольнику исполнилось 65 лет. С круглой датой артиста поздравил автор-песенник, исполнитель Игорь Николаев. Он посвятил другу трогательные строки.

"Леня, береги себя! Ты – последний из могикан нашей ленкомовской компашки... Саша Абдулов, Коля Караченцов, Олег Янковский – ты не просто дружил с ними, ты искренне и бесценно помогал им в сложные моменты их жизни... При этом ты оптимист, балагур, большой Артист, мудрец и бизнесмен! Безумно приятно встретиться с тобой и на пустой юрмальской улочке, и в гостях у наших любимых @alla_orfey и @maxgalkinru , и на сцене театра с блестящим @nfomenkoofficial ! Будь счастлив, Леонид Исаакович!"

написал Николаев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены".

Свой текст артист сопроводил архивным фото, на котором запечатлены он сам, Леонид Ярмольник и Алла Пугачева. Почему-то не всем подписчикам понравился снимок. "Старая бабушка", "ПУгачева стала похожа на "мамку" для определенных "девочек", "А где Юля ? Игорь надо было рядом с собой Юлю посадить а не эту старушку Аллу", "Согласна. Почему нет жены, зато есть Пугачева???" – высказали свои замечания пользователи Сети.

Впрочем, большинство все же присоединись к Игорю Николаеву и тоже поздравили именинника. "Поздравляем С днем рождения! Долгих лет жизни и творчества! Здоровья и процветания! Видя вас на экране ,сердце радуется!!! Спасибо вам", "Всегда искренне, тепло отзываетесь, Игорь, о близких, друзьях, знакомых... Всем вам крепкого здоровья, радости, теплых встреч, неиссякаемой энергии, несмолкаемых оваций от благодарных зрителей!!!", "Леонида Ярмольника с юбилеем, здоровья, счастья, творческих успехов!" – пожелали юбиляру поклонники.

Олег РАЙЦИН
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