Пугачева довела поклонников до слез

Примадонна опубликовала грустное видео

Алла Пугачева, которая стала редко появляться на публике после проблем со здоровьем, не балует фанатов и частыми постами в соцсетях. Поклонники искренне переживают за любимую певицу, а один из последних роликов и вовсе довел их до слез.

Примадонна опубликовала в своем Instagram видео, где снег заметает голые деревья, сопроводив его музыкой из своей знаменитой песни "Опять метель". И хотя подпись гласила "У природы нет плохой погоды", многим подписчикам взгрустнулось.

"А я очень люблю слова этой песни. Прям до слез"

"До дрожжжжжиии"

"Какая грустная, но красивая песня"

"Красота какая!!! А песня!!! Вы самая искренняя, мудрая, восхитительная!!!"

"Красотища! Опять метель... мурашки по коже от этой песни. Спасибо вам за видео. Считаем дни до концерта", – написали они.