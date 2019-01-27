Пугачева довела поклонников до слез

Нибиру
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Алла Пугачева, которая стала редко появляться на публике после проблем со здоровьем, не балует фанатов и частыми постами в соцсетях. Поклонники искренне переживают за любимую певицу, а один из последних роликов и вовсе довел их до слез.
Примадонна опубликовала в своем Instagram видео, где снег заметает голые деревья, сопроводив его музыкой из своей знаменитой песни "Опять метель". И хотя подпись гласила "У природы нет плохой погоды", многим подписчикам взгрустнулось.
"А я очень люблю слова этой песни. Прям до слез"
"До дрожжжжжиии"
"Какая грустная, но красивая песня"
"Красота какая!!! А песня!!! Вы самая искренняя, мудрая, восхитительная!!!"
"Красотища! Опять метель... мурашки по коже от этой песни. Спасибо вам за видео. Считаем дни до концерта", – написали они.
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