Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пугачева довела поклонников до слез

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПугачева отдала Кузьмину самое ценное
Примадонна опубликовала грустное видео

Алла Пугачева, которая стала редко появляться на публике после проблем со здоровьем, не балует фанатов и частыми постами в соцсетях. Поклонники искренне переживают за любимую певицу, а один из последних роликов и вовсе довел их до слез.

Примадонна опубликовала в своем Instagram видео, где снег заметает голые деревья, сопроводив его музыкой из своей знаменитой песни "Опять метель". И хотя подпись гласила "У природы нет плохой погоды", многим подписчикам взгрустнулось.

"А я очень люблю слова этой песни. Прям до слез"

"До дрожжжжжиии"

"Какая грустная, но красивая песня"

"Красота какая!!! А песня!!! Вы самая искренняя, мудрая, восхитительная!!!"

"Красотища! Опять метель... мурашки по коже от этой песни. Спасибо вам за видео. Считаем дни до концерта", – написали они.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей