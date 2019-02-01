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Пугачева отдала Кузьмину самое ценное

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
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В Сеть слили любопытный документ

На сайте объявлений "Авито" появился сенсационный лот. Он документирует тесную связь Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина.

Бумага представляет собой доверенность, которую написала Алла Пугачева на имя своего партнера (сценического и сердечного) Владимира Кузьмина. "Продаю рукописную доверенность от 30 октября 1987 года от Пугачевой Аллы Борисовны – Кузьмину Владимиру Борисовичу, с личной подписью Пугачевой", – говорится в объявлении. Просит продавец из подмосковного города Пушкино за эксклюзив 15 тыс. руб., сообщают "Дни.ру".

Из документа можно узнать все личные данные Примадонны – номер ее советского паспорта, номер машины, адрес прописки. А также то, что Алла Пугачева настолько доверяла Владимиру Кузьмину, что давала ему автомобиль и большие деньги.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Отметим, что романтическая связь артистов давно прервалась и оба предпочитают о ней не распространяться. Чего не скажешь о бывшей жене Владимира Кузьмина Татьяне. Первая супруга артиста дала откровенное интервью, в котором рассказала об изменах певца.

"Понимаете, он имел несколько женщин в день. Независимо от того, в кого он влюбился, на ком он женился. Никто не будет это терпеть. Постоянное присутствие лжи в отношениях. Это невыносимо",

– заявила Татьяна Кузьмина. По ее словам, их брак распался вовсе не из-за Аллы Пугачевой, которую она на всю студию передачи "Звезды сошлись" назвала "рыжим карликом".

Кстати, по слухам, именно любвеобильность и стала причиной разрыва Кузьмина с Пугачевой. Якобы Примадонна не смогла стерпеть того, что кучерявый артист поглядывает на других женщин. "Лав стори сошла на нет. Говорят, без скандала не обошлось: поклонницы певицы видели, как она в ярости выкидывала вещи рок-певца из своей квартиры на улице Горького", – рассказал писатель Федор Раззаков в своей книге "Алла Пугачева. 50 мужчин Примадонны".

Фото: Утро.ру

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Олег РАЙЦИН
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