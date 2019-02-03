Можно и до сердечного приступа довести: Галкина предупредили об опасности

Артиста просят отказаться от появлений с женой Аллой Пугачевой на публике

Максим Галкин показал свою красавицу жену Аллу Борисовну Пугачеву. Поклонников звездной четы так взволновал их снимок, что они предупредили: от такой красоты можно и сердечный приступ получить.

На фотографии Максим и Алла обнимаются и улыбаются. Примадонна выглядит обворожительно: изящное черное платье с белым воротничком, сшитое по мотивам советской школьной формы, тонкий золотой браслет. Волосы уложены аккуратно, волнами, в модном нынче стиле "секс на пляже". Глаза подведены черным карандашом, так изящно подчеркивающей ее красоту.

Максим также одет очень просто : белая футболка и потертые джинсы, прическа без укладки.

Поклонников домашний снимок главной пары современности принято удивил. Они без стеснения отвешивали комплименты семье Примадонны.

"Так ведь можно и сердечный приступ получить от красоты! ; Алла Борисовна красавица😊; Алла как девочка всегда, респект можно позовидовать; Как Алла Борисовна отлично выглядит 😍как она похудела? 🙏🏻Никак не могу 20 кг сбросить; Алла Борисовна богиня! Передавайте привет от всех горячо любящих её людей ❤️ ( орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – писали фанаты, восхищенные красотой Аллы Пугачевой.