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Можно и до сердечного приступа довести: Галкина предупредили об опасности

Фото: www.globallookpress.com
продолжение "Ничего не осталось": Пугачеву заменили двойником
Артиста просят отказаться от появлений с женой Аллой Пугачевой на публике

Максим Галкин показал свою красавицу жену Аллу Борисовну Пугачеву. Поклонников звездной четы так взволновал их снимок, что они предупредили: от такой красоты можно и сердечный приступ получить. 

На фотографии Максим и Алла обнимаются и улыбаются. Примадонна выглядит обворожительно: изящное черное платье с белым воротничком, сшитое по мотивам советской школьной формы, тонкий золотой браслет. Волосы уложены аккуратно, волнами, в модном нынче стиле "секс на пляже". Глаза подведены черным карандашом, так изящно подчеркивающей ее красоту.

Максим также одет очень просто : белая футболка и потертые джинсы, прическа без укладки. 

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Всем желаем хорошего настроения! 😘🙋🏻‍♂️

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)


Поклонников домашний снимок главной пары современности принято удивил. Они без стеснения отвешивали комплименты семье Примадонны.

"Так ведь можно и сердечный приступ получить от красоты! ; Алла Борисовна красавица😊; Алла как девочка всегда, респект можно позовидовать; Как Алла Борисовна отлично выглядит 😍как она похудела? 🙏🏻Никак не могу 20 кг сбросить; Алла Борисовна богиня! Передавайте привет от всех горячо любящих её людей ❤️ ( орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – писали фанаты, восхищенные красотой Аллы Пугачевой. 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Марина МОНРО
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