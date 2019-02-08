Дочь Пугачевой и Галкина рассказала про торчащую сосиску

Маленькая Лиза развеселила поклонников

Примадонна отечественной эстрады, как и подобает королеве, живет в настоящем замке. Дворец в неоготическом стиле выстроил для звезды ее пятый супруг шоумен Максим Галкин. Маленькая Лиза Галкина, дочь Аллы Борисовны и Максима, нашла интересный эпитет для описания дома в подмосковной деревне Грязи под Звенигородом.

"Я вижу наш замок. Вон он – торчит, как сосиска!" – весело говорит Лиза Галкина.

Комментаторы оценили чувство юмора юной наследницы Пугачевой: "С Лизой стареть некогда,всех растормашит и развеселит: "замок торчит ,как СОСИСКА!😍", "Что вижу– о том и пою– замечательно!...", "Замок,точит и точит！ну прелесть!", "... торчит, как сосиска... ха-ха!!! С юмором, молодец, Лизавета!"

Отпрыски Галкина и Пугачевой вызывают у поклонников бурный восторг: "Детки чудесные поднимают настроение", "Два ангелочка Лизочка и Гарик. Сразу видно воспитанные детки", "такой позитив, после просмотра!!!!! Еще хочется", "Прекрасные дети,не устаю за ними смотреть,спасибо родителям за воспитание", "У золотой мамы– золотые детки и папа тоже талантливейший человек, хорошиу муж и папа", "Замечательные родители-бесподобные дети!", "Элитные детки конфетки", – написали подписчики в комментариях под постом в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).