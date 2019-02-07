Киркоров отказал больной Пугачевой

Поп-король не захотел сниматься с Примадонной

Алла Пугачева и Максим Галкин, проходя по красной дорожке, наткнулись Филиппа Киркорова. Тот явно не ожидал встретить звездную супругу, хоть и бывшую. Придя в себя, он чмокнул ее почти в темные очки и пожал руку юмористу. А от предложения сфотографироваться вместе отказался. Возможно, его смутил вид певицы, который, как позже заявили пользователи Сети, был далек от идеального.

Встреча знаменитостей произошла в московском кинотеатре "Октябрь" на премьере фильма "Пилигрим", главную роль в котором сыграла популярная актриса Елена Север, пишет "МК". Во время прибытия гостей многие взгляды были прикованы к Примадонне с мужем. Видео с премьеры уже опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.

Ее появление на публике вызвало бурную реакцию в Сети. Некоторые поклонники забеспокоились из-за чрезмерной худобы Аллы Борисовны и подумали, что она находилась в предобморочном состоянии. По их словам, на Пугачевой, совсем "не было лица", а взгляд певицы был потухшим и равнодушным. Она вошла в зал, еле передвигая ноги. Муж всю дорогу поддерживал ее от падения под локоть.

Фанаты решили, что Примадонна выглядела больной и уставшей из-за возможных проблем с сердцем. Еще в декабре анонимные источники сообщили о предынфарктном состоянии звезды. Подозрения, что артистка нездорова, подтверждало и то, что она давно перестала давать концерты и очень редко стала посещать светские мероприятия и выступления других певцов, причем исключительно как гость в зале.

Поклонники обвинили Галкина в издевательстве. Они сказали, что он привел жену с целью в очередной раз прорекламировать себя как любящего и заботливого мужа.

"Очень жаль, что Алла поверила и полюбила этого актера", "Под белы рученьки повел", "Гоняет ее везде, где камеры, а без них Алла ему и не нужна", "Позер высокомерный", "Вот она светская семья", – возмутились они.

Что касается излишней стройности Аллы Борисовны, которая натолкнула фолловеров на мысль об анорексии, то сама Пугачева сказала, что не может есть все, что ей хочется. "На носу концерты, сахарный диабет, старость. Надо жить дольше, значит, меньше жрать", – отметила она.