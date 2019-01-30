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Порвал с Пугачевой: Киркоров стал лысым

Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Отсутствие пышной шевелюры у поп-короля дало повод для слухов

Филипп Киркоров обрился наголо. И в таком виде показался на фото, опубликованном в сторис. Поклонники артиста сразу стали гадать о причинах такого шага. Некоторые решили, будто это связано с тем, что их кумир все-таки порвал с бывшей женой – Аллой Пугачевой.

"Скорее всего, у Аллы Борисовны фетиш такой – она сама кучерявая и ее мужчины с такой же прической должны ходить. Киркоров сбрил свои легендарные волосы, тем самым высказав протест Пугачевой", – написали такие. И добавили, что "теперь настала очередь Галкина ходить кучерявым, добби свободен".

По их мнению, Филипп Бедросович долго тянул за собой груз прошлых отношений и очень страдал из-за этого. А теперь в жизни артиста начинается новый этап, решили фанаты, вспомнив, что перемены во внешности зависят от состояния души. 

И если Киркоров так кардинально изменил прическу, которая была неотъемлемой частью его образа, значит, в его жизни намечается очень важное событие. Может, певец влюбился и хочет все начать с чистого листа, предположили в Сети.

Были также мнения, что певец подстригся, так как просто захотел этого, мол, у него "цвет настроения синий". Кроме того, поп-король с его чувством юмора может пошутить и над собой. Однако мысль о сжигании мостов с Примадонной подписчикам явно понравилась больше.

Между тем Филипп Киркоров всегда восхищался Аллой Борисовной и не упускал случая поблагодарить ее и за счастье, которым она его одарила, и за поддержку. И даже своей дочери в ее день рождения он пожелал, чтобы она жила по принципам Примадонны.  

Так что мало похоже, что чувства поп-короля к бывшей жене угасли....

Фоторепортаж
СМИ: Пугачева загнала Киркорова в угол
"Жизнь" © "Жизнь" © "Жизнь" ©
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Полина ДОРОЖКИНА
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