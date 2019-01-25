Киркоров грязно использует женщин

Поп-король думает о прибавлении в семье... без любви

На вопросы, как скоро у Филиппа Киркорова появится еще один ребенок и кто родит его, ответила "Утру" таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, артист хотел, чтобы у него было больше детей. Но в данный момент Филипп Бедросович задумался, нужно ли ему это.

Воспитание дочери и сына, участие в их в жизни такое огромное, о каком артист даже не догадывался. Дети полностью эмоционально поглотили его. Киркоров ими живет и безумно их любит, отметила ведунья.

И сейчас певец думает, хватит ли его самого на новых наследников. Однако полностью от мысли о них, как показали карты, артист не отказался. И он к этому придет.

Однако матерью третьего ребенка будет другая женщина. С той, которая родила поп-королю нынешних детей, он общается и очень благодарен ей. Только их отношения – по контракту, больше похожи на договорные. Да, оба полностью довольны друг другом. Но эта женщина свою миссию выполнила, заявила психолог.

А вот следующий ребенок – это уже новая мать и новые отношения. Киркоров – такой человек, который не станет добавлять излишние эмоции к теме деторождения. То есть никакой любви не будет, и мысль "она прекрасная женщина, не сделать ли мне с ней детей" артиста не посетит

Будет новая договоренность и контакт. А пройдет все в Европе, скорее всего – в Болгарии. Филипп Киркоров чтит свои корни и хочет продолжить традиции, чтобы новый ребенок унаследовал то, что близко ему с рождения.