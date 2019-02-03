"Куда же ты ушёл?": страшное известие потрясло Пугачеву

Примадонна остро отреагировала на внезапную смерть рэпера Децла

Кирилл Толмацкий скончался после концерта. Ему было всего 35 лет – эта новость шокировала российских звезд. Внезапную смерть рэпера прокомментировала и Примадонна.

Аллу Пугачеву, без преувеличения, потрясло случившееся. Она опубликовала в своем Instagram фото Децла с душераздирающей подписью.

"Да что же это такое?!Мальчик мой,куда же ты ушёл?",

– певица не смогла сдержать эмоций.

Поклонники Аллы Борисовны оставили под кадром соболезнования и слова утешения.

"в голове не укладывается...", "не сказать всех слов.... не возможно описать весь этот "караул" этого утра. Царство ему Небесное!!! Светлая память", "Соболезную", "Большое горе (", "было впечатление что он был какой то недолюбленный не хватало ему теплоты отца. жаль когда уходят молодые", – написали пользователи.

О смерти Децла стало известно сегодня утром. Рэперу внезапно стало плохо сразу после концерта в Ижевске. Медики не смогли ничего сделать. По предварительным данным, Кирилл Толмацкий умер от сердечного приступа.