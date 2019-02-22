Раскрылась правда о здоровье Пугачевой

Новости о срочной операции Примадонне вызвали переполох

И неспроста. Сообщалось, что врачи обнаружили у Аллы Пугачевой нарушение сердечного ритма и провели ей срочную операцию.

Якобы Примадонна сама обратилась за помощью к медикам. Она пожаловалась на неприятные ощущения в области грудной клетки.

Позже директор певицы заявила, что все это вранье.

"Алла Борисовна приезжала на встречу и чувствовала себя прекрасно, "Она ездит по делам, я только что с ней встречалась... У нее все в порядке, она жива-здорова. Никакой операции не делали",

– заявила Екатерина Чупракова "Пятому каналу".

А Максим Галкин вообще назвал слухи о проблемах со здоровьем его жены бредом. Отвечая на вопрос корреспондента телеканала "360", он сказал, что подобное придумывают, когда "в стране нет новостей".

Прокомментировал слухи и директор НИИ имени Вишневского. Никакое хирургическое вмешательство певице не требовалось, сообщил Амиран Ревишвили. И добавил: Алла Борисовна действительно посещала клинику в четверг, 21 февраля, но певица всего лишь прошла плановый осмотр и отправилась по своим делам.

Сама Пугачева по этому поводу молчит. Однако в Instagram появился новый пост.

"Ничто не испортит моего радужного настроения!",

– написано под фото Примадонны.

Поклонники все равно волнуются. Они решили, что артистка на самом деле перенесла операцию, только это скрывают. И в подтверждение говорят, что это делается, дабы не посеять панику перед предстоящим юбилейным концертом.

"Все, кина не будет, потому что больная Алла на сцену не выйдет. Билеты сдадут те, кто уже поторопился их купить. Сердце – это не шутки. Не уж то ради денег рискнет и поползет на сцену?", – отметил один из интернет-пользователей.

Между тем ранее у Примадонны не раз возникали проблемы со здоровьем. В ноябре прошлого года артистка не смогл выступить на концерте Леонида Агутина из-за плохого самочувствия. Летом 2017 г. певица перенесла операцию по стентированию сосудов сердца. Такую же процедуру ей проводили в 2008-и и 2010 году.



К тому же Алла Борисовна не раз признавалась, как стремительно стареет. И говорила, что мечтает прожить много лет ради детей.