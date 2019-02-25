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"Старение и немощь": Пугачеву спрячут от зрителей

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Посмотреть запись юбилейного вечера Примадонны не получится

Алла Пугачева даст свой концерт 17 апреля в Кремлевском дворце. Это первое сольное выступление артистки после долгого перерыва, певица решила нарушить молчание в честь своего 70-летия. Правда, увидеть долгожданное выступление смогут не все.

Как сообщает издание "Дни.ру", с сайта Кремля исчезла строчка "Концерт-съемка", которая означала, что выступление будут записывать.

Директор Примадонны Елена Чупракова на вопрос: "Какой канал будет транслировать концерт?" – ответила просто: "Никакой".

Прошлые концерты звезды, например "Избранное" в 1998 г. или "Сны о любви" в 2009-м, записывались для истории, но в этот раз запечатлевать Аллу Борисовну не собираются.

Возможно, это связано с желанием самой Примадонны. Она не раз признавалась, что ее вокальные и физические данные уже не те, что раньше.

"Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь", – говорит Пугачева.

То есть те, кто не смог позволить себе билет на концерт за 250 тыс. руб., теперь лишены возможности лицезреть певицу даже с экрана телевизора. 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Дарья ПЕТРОВА
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