"Старение и немощь": Пугачеву спрячут от зрителей

Посмотреть запись юбилейного вечера Примадонны не получится

Алла Пугачева даст свой концерт 17 апреля в Кремлевском дворце. Это первое сольное выступление артистки после долгого перерыва, певица решила нарушить молчание в честь своего 70-летия. Правда, увидеть долгожданное выступление смогут не все.

Как сообщает издание "Дни.ру", с сайта Кремля исчезла строчка "Концерт-съемка", которая означала, что выступление будут записывать.

Директор Примадонны Елена Чупракова на вопрос: "Какой канал будет транслировать концерт?" – ответила просто: "Никакой".

Прошлые концерты звезды, например "Избранное" в 1998 г. или "Сны о любви" в 2009-м, записывались для истории, но в этот раз запечатлевать Аллу Борисовну не собираются.

Возможно, это связано с желанием самой Примадонны. Она не раз признавалась, что ее вокальные и физические данные уже не те, что раньше.

"Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь", – говорит Пугачева.

То есть те, кто не смог позволить себе билет на концерт за 250 тыс. руб., теперь лишены возможности лицезреть певицу даже с экрана телевизора.