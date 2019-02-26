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Стареющая Пугачева довела фанатов до слез после слухов о разводе

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка на ходу сочинила для дочери песенку и исполнила ее

Пока фанаты думают, что в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина не все гладко, сами артисты демонстрируют обратное. Юморист Максим Галкин разместил в соцсети новое видео, в котором его жена как ни в чем не бывало играет на пианино и поет. 

"Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла – мастер импровизаций "что вижу, то пою". Обычно я еще сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает",

– сообщил шоумен под роликом. В нем из уст Примадонны льются строчки детской песенки:

"Вот и папа пришел... Нас в подвале нашел! А нам нужно допеть, нашу песенку спеть… До чего же хорошо быть с тобою, Лизок! Мне бы еще станцевать. Но хотя бы разок! Ничего, мы станцуем… Обязательно станцуем и друг друга на свадьбе поцелуем".

Затем дочка распевалась вместе с мамой. То, как это происходило, Максим и снял на камеру. 

 

Поклонники не упустили возможности поделиться впечатлениями от увиденного. Многих это тронуло до глубины души.

"Что-то аж до слез", "Зацепило душу", "Ревела, чудо необычное такое, тепленькое, светлое, ну как можно не рюмсать, просто шедевр", "Что-то, прям... до мурашек со слезой", "Почему-то ком в горле", "Я тоже чуть не прослезился", "Волнующе. Чувствуется каждая нота в душе",  "Три раза слушала и в конце прослезилась",

– прокомментировали особо чувствительные. Другие восхищаются до сих пор:

"До чего ж хорошо мне с тобою Лизок. Мне б еще станцевать, ну хотя бы разок..." Гениальный экспромт, интонация", "Прекрасная атмосфера", "Это потрясающе!", "Ну очень классно!", "Браво! Супер! Как здорово!", "Смотрю с умилением", "Какое великолепие!, "Очень трогательно ", "Счастье", "Мило так", "Хорошо поют, Лизочка очень любит свою маму, смотрит с нежностью и любовью", "Какая прелестная домашняя сценка! Море позитива и теплых эмоций!", "Сколько любви в вашем доме! Счастливые", "Так приятно смотреть на идиллию! Милый Лизок, так нежно и с любовью на маму смотрит!.. И целая песня вышла", "Невероятно! Большое спасибо за видео! Прям настроение", "Картинка чудная", "Смотреть – одно удовольствие!", "Милота зашкаливает", "Божественная женщина. Единственная. И Лизонька прекрасно поет. Будущая Алла?" 

Некоторые забеспокоились. "Вы нам нужны, Алла", "Прослезилась после некоторых слов... Дай бог здоровья и долголетия Алле Борисовне! Вы обязаны увидеть своих взрослых детей", "Алла, живите долго", "Какая она артистичная, настоящая и непохожая. Здоровья Алле крепкого", "Ради таких детей Вы обязаны жить до ста лет!", "Долгих Вам лет, Аллочка Борисовна! И не раз станцевать с Вашими детками!" – написали они.

Кто-то даже заявил, что Примадонна грустная, чего, "наверное, даже сама не заметила".

Ранее подписчики бурно отреагировали на фото Максима Галкина в Сети. Им показалось, что обручальное кольцо надето на левую руку мужа Аллы Пугачевой, из-за чего они тут же решили, будто звезды скоро разведутся. Только в действительности это не так. Из-за съемки в зеркало кажется, что украшение находится не там, где должно быть.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com

До этого стало известно, что запись юбилейного вечера Примадонны посмотреть не удастся. И предполагали, что это связано с желанием самой звезды, которая не раз признавалась, что ее вокальные и физические данные уже не те, что раньше, Она говорила, что стареет "и достаточно резко, организм дает сбой".

Фоторепортаж
Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Полина ДОРОЖКИНА
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