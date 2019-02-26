Галкин снял обручальное кольцо: заговорили о разводе

Поклонники заподозрили разлад в звездной семье

Вчера муж Аллы Пугачевой поделился с подписчиками в социальных сетях новым видео. Галкин решил показать, как происходит процесс подготовки к съемкам: молодые девушки-визажисты красят его и создают объемную прическу, а Галкин, наслаждаясь, снимает все происходящее в зеркало. Но внимательные фанаты заметили на записи одну странную деталь.

Обручальное кольцо ведущего было на левой руке. Это сразу же вызвало бурную реакцию подписчиков, которые заподозрили, что у Примадонны и Галкина не все так гладко.

"Максим кольцо почему на левой руке?", "А где кольцо на правой руке? Почему оно на левой? Снова скажете что оно есть?" – пишут поклонники. (Орфография и пунктуация авторов сохранена.)

На самом деле кольцо Максима Галкина находится на безымянном пальце правой руки, но из-за съемки в зеркало кажется, что оно находится на левой. Видимо, ждать развода в этой семье пока не стоит.