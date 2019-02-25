Императрица фонограммы: концерт Аллегровой закончился скандалом

Неугодных зрителей выводили охранники

Перед каждым выступлением Ирины Аллегровой зрителей предупреждают, что любая съемка категорически запрещена, так как программа певицы уж очень эксклюзивна. Хотя, казалось бы, все песни знакомы наизусть уже много лет.

Предупреждение носит не чисто формальный характер. Например, несколько лет назад на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" певица прервала концерт, требуя, чтобы ее прекратили снимать даже журналисты, которые находятся при исполнении служебных обязанностей, сообщает издание "Дни.ру".

Любая съемка действительно очень нервирует Аллегрову: то ли артистка переживает из-за увядающей внешности, то ли волнуется, что на записях будет слышна фонограмма.

Сейчас певица проводит свой московский тур по нескольким городам – там и произошел инцидент. В подмосковных Мытищах один из поклонников достал телефон, чтобы запечатлеть любимую исполнительницу, а закончилось это требованием покинуть зал.

"Ушли с середины концерта народной артистки Ирины Аллегровой в Мытищах. Точнее, выгнали. Вывели за руки сотрудники полиции. Оказывается, снимать, как человек поет под фонограмму, и фотографироваться на телефон нельзя в общественном месте. Якобы закон РФ. А выводят тебя из зала, будто ты хотел с 15-го ряда изнасиловать 67-летнюю певицу". – рассказывает фанат.

Фанат оказался журналистом телеканалов "Россия 24" и "Москва 24" Алексеем Калякиным. Он хорошо знает свои права и оставлять хамство охранников безнаказанным не намерен.