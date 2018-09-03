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Здоровье Аллегровой сильно пошатнулось

Ирина Аллегрова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
"Императрицу" российской эстрады подкосила болезнь

Ирина Александровна не выступит на запланированном концерте в Подмосковье. Об этом сообщил глава Одинцовского района Алексей Иванов.

"У певицы поднялась высокая температура. Вместо нее выступит Юрий Кононов... А Ирине Александровне мы желаем выздоровления и будем рады снова видеть на сценах Одинцовского района!" – написал он в Instagram.  

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Поклонники расстроились. "Жаль, конечно, многие хотели попасть на ее выступление", "Жаль, что она не смогла выступить, но что поделаешь", – прокомментировали они. И пожелали артистке "скорейшего выздоровления".

Между тем Аллегровой предстоит очень напряженная неделя. Во вторник, 4 сентября, в Сочи начинается фестиваль "Новая волна", который продлится до 9 сентября. И на нем планируется творческий вечер "императрицы" отечественной эстрады. После него будет вечеринка, куда артистка приглашает тех, кто придет в розовых нарядах.

В прошлом году поползли слухи о том, что Ирина Александровна собирается уходить со сцены, но позже ее представители успокоили фанатов – рассказали, что певица всего лишь взяла небольшой отпуск. Сама она говорила о завершении карьеры в 2012 г., но, как только весной Аллегрова собрала массу зрителей в "Олимпийском", разговоры прекратились. 

Творчество этой артистки никого не оставляло равнодушным. Одни завидовали успеху Ирины Александровны, другие критиковали ее поведение и репертуар. У самой же Аллегровой есть некоторые принципы.

"В людях особенно ценю порядочность. Она есть во всех моих близких. Им действительно верю. А вот доверчивость как черту, к сожалению, в себе искоренила почти полностью! За жизнь разное бывало. Теперь чаще проверяю", – сказала она несколько лет назад.

Полина ДОРОЖКИНА
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