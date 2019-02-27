У Пугачевой обнаружили много болезней

Состояние Примадонны оставляет желать лучшего

Поклонники часто говорят о том, как выглядит Алла Пугачева, и беспокоятся о ее самочувствии. В целом здоровье у артистки сдает, заявила "Утру" таролог и потомственная ведунья Саона.

И добавила, что той певицы, которую мы знали раньше, уже не будет. Хотя желание звезды быть худой и красивой можно понять, увы, организм изношен, и сейчас ей лучше позаботиться о здоровье, а не о внешности.

Вид Примадонны, как и у других людей, отражает состояние ее организма. У знаменитости налицо заболевание костей и сосудов, рассказала ясновидящая.

Для начала Алле Борисовне стоит забыть о вредных привычках. Курение никогда и никому не шло на пользу, а спиртное в таком возрасте вообще противопоказано, объяснила таролог.

По ее словам, сейчас Пугачевой нужно продлить себе жизнь. Артистке предстоят некое оперативное вмешательство и больница.

Какое-то время певица будет под присмотром врачей. Впоследствии все сложится в целом не очень хорошо, но она все-таки придет в себя, отметила Саона.

И с каждым попаданием на операционный стол организм Примадонны будет вдвойне терять силы после наркоза. Прямой угрозы ее жизни нет, но карты показывают опасность.

Однако Алла Борисовна живет по собственным правилам. Она никогда особо никого не слушала. Только сейчас, с рождением сына и второй дочки, ей хочется прожить как можно дольше. Пожалуй, с современной медициной ей это удастся, обнадежила в заключение ведунья.