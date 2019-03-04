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"От голоса ничего не осталось": Пугачева разочаровала пением

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда отметила с друзьями придуманный ею праздник

В так называемый день желтых цветов Алла Пугачева исполнила одну из своих самых известных песен "Женщина, которая поет". Ее муж – юморист Максим Галкин – опубликовал в Instagram видео того, как это было, что вызвало горячее обсуждение в Сети.

"Эх, жалко, всю песню не выложишь одной лентой в Инсту!"

– посетовал супруг Примадонны. Однако и того отрывка, что попал на его страницу, хватило.

Поклоники откликнулись на ролик сразу. Выступление артистки понравилось не всем. Некоторые заявили, что она уже и внешне, и физически не та, и как певица не годится.

"Старушка сдает уже свои позиции!", " Алла Борисовна очень больна... еле ходит. Я очень сочувствую этой женщине с большой буквы...", "От голоса ничего не осталось", "Был голос, и какой! А сейчас, это так... домашнее караоке",  

 – написали они. Однако таких было немного, большиство хвалили Примадонну и за то, как она выглядит, и за вокал:

"Здоровская. Красотка", "Великолепная! Обожаю ее песни!", "Неповторимая", "Великая", "Эх, как же все таки поет!", "Боже, какой же красивый голос и как с душой она поет", "Божественно", "Этот голос не спутать ни с чем. Браво, Алла!", "Господи! Какая я же она Великая сильная Женщина с большой буквы! Таких больше нет! Восхищаюсь! Примадонна!", "Этот голос звучит в наших сердцах!", "Необъяснимый магнетизм".

Некоторых потрясло исполнение. "До слез! Проникновенно...", "Мурашки по коже",  "Прям по сердцу... Как же не хватает песен Аллы Борисовны", – поделились они впечатлениями. И попросили, чтобы Пугачева выступала и радовала зрителей ("Вы только пойте, любимая наша, дорогая!..").

Другие отметили: "Такой, как Алла Борисовна, больше не будет! Легенда, долгих лет жизни!", Нет равных Алле".

Скоро у Аллы Пугачевой юбилей. К нему приурочен и грандиозный сольный концерт Прималонны, который пройдет 17 апреля в Кремле. Времени до этого масштабного и с нетерпением ожидаемого зрителями события осталось мало, и артистка наверняка много репетирует.

Однако, как показало это видео, она не прочь спеть и в домашней обстановке. И, поскольку звезда делала это не на большой сцене, а в кругу друзей, можно быть уверенным, что ее голос звучал вживую и совсем неплохо, что бы там ни писали злопыхатели. 

Уже много лет подряд Алла Пугачева собирает гостей в первое воскресенье марта. И звучит знаменитая фраза Примадонны – "Весну разрешаю!". Этого "дня желтых цветов" нет ни в одном календаре – его придумала сама артистка. Праздник она отмечает в кругу звездных друзей.

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой, скорее всего, он станет последним. Примадонна вряд ли решится на гастроли по России, она полностью посвятит себя семье.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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