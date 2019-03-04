"От голоса ничего не осталось": Пугачева разочаровала пением

Звезда отметила с друзьями придуманный ею праздник

В так называемый день желтых цветов Алла Пугачева исполнила одну из своих самых известных песен "Женщина, которая поет". Ее муж – юморист Максим Галкин – опубликовал в Instagram видео того, как это было, что вызвало горячее обсуждение в Сети.

"Эх, жалко, всю песню не выложишь одной лентой в Инсту!"

– посетовал супруг Примадонны. Однако и того отрывка, что попал на его страницу, хватило.

Поклоники откликнулись на ролик сразу. Выступление артистки понравилось не всем. Некоторые заявили, что она уже и внешне, и физически не та, и как певица не годится.

"Старушка сдает уже свои позиции!", " Алла Борисовна очень больна... еле ходит. Я очень сочувствую этой женщине с большой буквы...", "От голоса ничего не осталось", "Был голос, и какой! А сейчас, это так... домашнее караоке",

– написали они. Однако таких было немного, большиство хвалили Примадонну и за то, как она выглядит, и за вокал:

"Здоровская. Красотка", "Великолепная! Обожаю ее песни!", "Неповторимая", "Великая", "Эх, как же все таки поет!", "Боже, какой же красивый голос и как с душой она поет", "Божественно", "Этот голос не спутать ни с чем. Браво, Алла!", "Господи! Какая я же она Великая сильная Женщина с большой буквы! Таких больше нет! Восхищаюсь! Примадонна!", "Этот голос звучит в наших сердцах!", "Необъяснимый магнетизм".

Некоторых потрясло исполнение. "До слез! Проникновенно...", "Мурашки по коже", "Прям по сердцу... Как же не хватает песен Аллы Борисовны", – поделились они впечатлениями. И попросили, чтобы Пугачева выступала и радовала зрителей ("Вы только пойте, любимая наша, дорогая!..").

Другие отметили: "Такой, как Алла Борисовна, больше не будет! Легенда, долгих лет жизни!", Нет равных Алле".

Скоро у Аллы Пугачевой юбилей. К нему приурочен и грандиозный сольный концерт Прималонны, который пройдет 17 апреля в Кремле. Времени до этого масштабного и с нетерпением ожидаемого зрителями события осталось мало, и артистка наверняка много репетирует.

Однако, как показало это видео, она не прочь спеть и в домашней обстановке. И, поскольку звезда делала это не на большой сцене, а в кругу друзей, можно быть уверенным, что ее голос звучал вживую и совсем неплохо, что бы там ни писали злопыхатели.

Уже много лет подряд Алла Пугачева собирает гостей в первое воскресенье марта. И звучит знаменитая фраза Примадонны – "Весну разрешаю!". Этого "дня желтых цветов" нет ни в одном календаре – его придумала сама артистка. Праздник она отмечает в кругу звездных друзей.

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой, скорее всего, он станет последним. Примадонна вряд ли решится на гастроли по России, она полностью посвятит себя семье.