Пугачева уйдет после дня рождения

Примадонна попрощается с поклонниками

Концерт великой артистки Аллы Пугачевой в Москве, который пройдет в апреле 2019 г. на сцене Государственного Кремлевского дворца, будет одним из последних. Вряд ли Примадонна решится на гастроли по России, скорее всего, она примет решение уйти с экранов и посвятит себя семье, рассказала финалистка "Битвы экстрасенсов" ясновидящая Кажетта.

"Пугачева сама по себе уже устала от сцены, ей хочется находиться дома и проводить время с детьми. Конечно же, это сейчас ее больше всего волнует. Относительно ее участия в шоу-бизнесе и влияния одновременно, все останется так, как есть. Ну в этом году мы будем меньше видеть ее на экранах", – рассказала она в беседе с "Утром".

Не исключено, что в 2019 г. проблем со здоровьем у Пугачевой прибавится. "Не могу сказать, что у нее все гладко будет по здоровью. Но это не будет причиной ее исчезновения. Она сама отлично понимает, что ей крайне необходимо больше внимания уделять себе. Также хочу отметить, что Алла Борисовна сама обладает прекрасной интуицией и может понять, когда и в какой момент необходимо лечение или просто отдых. Этот год она проведет под знаком Семьи и так же особое внимание будет уделять проектам, связанным с ее мужем Максимом Галкиным", – отметила ясновидящая.

"Год в плане финансов для нее весьма удачный. Кстати, в скором времени Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным начнет продюсировать новый ТВ-проект, шоу несколько нового формата. Дети Аллы Борисовны скоро станут участниками Телевизионного проекта. Собственно, эти события и будут занимать все свободное время Аллы Борисовны", – заключила она.