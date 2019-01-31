Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пугачева уйдет после дня рождения

Алла Пугачева. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
продолжениеКакие знаки зодиака разбогатеют в феврале 2019 года
Примадонна попрощается с поклонниками

Концерт великой артистки Аллы Пугачевой в Москве, который пройдет в апреле 2019 г. на сцене Государственного Кремлевского дворца, будет одним из последних. Вряд ли Примадонна решится на гастроли по России, скорее всего, она примет решение уйти с экранов и посвятит себя семье, рассказала финалистка "Битвы экстрасенсов" ясновидящая Кажетта

"Пугачева сама по себе уже устала от сцены, ей хочется находиться дома и проводить время с детьми. Конечно же, это сейчас ее больше всего волнует. Относительно ее участия в шоу-бизнесе и влияния одновременно, все останется так, как есть. Ну в этом году мы будем меньше видеть ее на экранах", – рассказала она в беседе с "Утром". 

Не исключено, что в 2019 г. проблем со здоровьем у Пугачевой прибавится. "Не могу сказать, что у нее все гладко будет по здоровью. Но это не будет причиной ее исчезновения. Она сама отлично понимает, что ей крайне необходимо больше внимания уделять себе. Также хочу отметить, что Алла Борисовна сама обладает прекрасной интуицией и может понять, когда и в какой момент необходимо лечение или просто отдых. Этот год она проведет под знаком Семьи и так же особое внимание будет уделять проектам, связанным с ее мужем Максимом Галкиным", – отметила ясновидящая. 

"Год в плане финансов для нее весьма удачный. Кстати, в скором времени Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным начнет продюсировать новый ТВ-проект, шоу несколько нового формата. Дети Аллы Борисовны скоро станут участниками Телевизионного проекта. Собственно, эти события и будут занимать все свободное время Аллы Борисовны", – заключила она.

Кажета Ахметжанова. Фото: Пресс-служба

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей