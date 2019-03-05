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Пугачева устраивает проверки Галкину

Алла Пугачева, Маким Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Алла Борисовна доверяет, но проверяет мужа

Максим Галкин признался телеведущей Кире Прошутинской, что его жизнь с Примадонной нельзя назвать простой.

"Она, по-моему, меня до сих пор проверяет. Но доверяет", - 

рассказал артист. Вместе с этим юморист поведал, что с Аллой Борисовной они почти не ссорятся, а уж если такое происходит, то он первым идет на примирение. Максим уверен, что к успеху пришел до того, как познакомился с Аллой, но признал, что с приходом в его жизнь Примадонны ставки существенно выросли.

"Я испытывал кайф от того, что могу куда-то прийти вместе с Аллой, и я отхожу на задний план, потому что Алла входит – и она царица этого пространства. Меня это устраивает", - 

приводит отрывок из интервью артиста сайт "Комсомольская правда". Максим считает, что Алла Борисовна никогда не станет просто "женой Галкина", ведь равной ей на сцене просто нет. И в семье, по словам Галкина, главная – Пугачева, впрочем, он добавил, что "с умной женщиной ведь не поймешь". 

"Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома", – подчеркнул Максим.   


Валентина МАЙОРОВА
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