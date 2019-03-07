В Сети обсуждают танцы Порошенко с Пугачевой

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До того, как начался конфликт в Донбассе, российские звезды были частыми гостями в соседней братской стране.
Каких-то 10 лет назад тогда еще не седой Петр Порошенко зажигательно отплясывал на сцене с неувядающей Аллой Пугачевой, напоминает портал Politeka и публикует раритетные снимки.
Не отставала от Петра Алексеевича и него соперница на предстоящих президентских выборах, Юлия Тимошенко. Она успела засветиться и с "золотым голосом России" Николаем Басковым, и все с той же Примадонной.
Не совсем понятно, отчего вдруг украинский портал решил тряхнуть стариной и поностальгировать по старым добрым временам – возможно, в Киеве просто скучают по российским звездам, которым теперь путь на Украину заказан.
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