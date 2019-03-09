"Тяжело": Галкин откровенно рассказал о проблемах Пугачевой

При подготовке к юбилейному концерту у Примадонны возникли трудности

Супруг Аллы Борисовны переживает из-за того, что ей сложно возвращаться на сцену.

Максим Галкин стал гостем передачи "Он и она", где рассказал правду о том, как себя чувствует Примадонна в преддверии грандиозного концерта, которого россияне ждут с замиранием сердца.

По его словам, Пугачева все больше отдаляется от шоу-бизнеса, посвящая всю себя семье. И с каждым годом все сложнее выходить к зрителям.

"На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит",

– поделился Максим.

Выступление Пугачевой в честь ее 70-летия состоится 17 апреля в Кремле.